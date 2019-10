=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Forschung/Entwicklung/Unternehmen Lenzing - Im Wettbewerb um den begehrten oberösterreichischen "Landespreis für Innovation" machte die Lenzing Gruppe am 24. Oktober 2019 das Rennen und sicherte sich in der Kategorie "Großunternehmen" den ersten Platz. Überzeugen konnte Lenzing mit der "LENZING Web Technology". Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, das die Faser- und Vliesherstellung in nur einem Schritt vereint und im Bereich cellulosischer Vliese neue Standards in Hinblick auf Effizienz, Zirkularität und ökologische Nachhaltigkeit setzt. Zwtl.: Biologisch abbaubare Vliese für eine saubere Umwelt Verschmutzung der Umwelt durch Plastik gehört zu einem der drängendsten Probleme unserer Zeit. Täglich landen Millionen von Hygieneprodukten und Wischtüchern rund um den Globus in Müll und Abwässer. Dabei bestehen die meisten von ihnen zu bis zu 80 Prozent aus Polyester oder anderen fossilen, nicht biologisch abbaubaren Materialen und belasten deshalb die Umwelt stark. Mit der LENZING Web Technology hat Lenzing eine patentierte Technologie entwickelt, die diesem Problem entgegentritt: Aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz werden nachhaltige und ökologisch verträgliche Vliesstoffe erzeugt. Diese sind nicht nur plastikfrei, sie punkten auch durch eine besonders hohe Umweltfreundlichkeit. "Durch einen einzigartigen Selbstbindemechanismus, bei dem sich die Filamente während des Spinnprozesses miteinander verbinden, werden auch Binder, die in vielen Vliesstoffen vorkommen, nicht mehr benötigt. Dadurch sind die Vliese, die mit der LENZING Web Technology hergestellt werden, zu 100 Prozent biologisch abbaubar und belasten weder Mensch noch Umwelt", sagt Projektleiterin Gisela Goldhalm. Zwtl.: LENZING Web Technology als Lösung für die Zukunft Vorstandsvorsitzender Stefan Doboczky: "Unser Ziel ist es stets, mit nachhaltigen Innovationen zu wachsen und dabei über die Faser hinaus auf das Leben und die Bedürfnisse dieser Welt und der Menschen zu schauen. Mit der LENZING Web Technology haben wir im Sinne unserer Unternehmensstrategie sCore TEN eine spannende und zukunftsträchtige Lösung für ökologisch verträgliche Produkte geschaffen und unterstützen die Verbraucher nachhaltig in ihren täglichen Bedürfnissen." Rückfragehinweis: Filip Miermans Vice President Corporate Communications & Investor Relations Lenzing AG Telefon: +43 7672 701 2743 E-Mail: f.miermans@lenzing.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

