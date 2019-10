NEXR Technologies SE: Großaktionär Hevella Capital GmbH & Co. KGaA schließt Kaufvertrag für weitere Aktien ab und hält nach Vollzug 56% der Stimmrechte DGAP-Ad-hoc: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Sonstiges NEXR Technologies SE: Großaktionär Hevella Capital GmbH & Co. KGaA schließt Kaufvertrag für weitere Aktien ab und hält nach Vollzug 56% der Stimmrechte 25.10.2019 / 15:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR NEXR Technologies SE: Großaktionär Hevella Capital GmbH & Co. KGaA schließt Kaufvertrag für weitere Aktien ab und hält nach Vollzug 56% der Stimmrechte Berlin, 25. Oktober 2019 Die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Potsdam hat uns mitgeteilt, dass sie am 25. Oktober 2019 einen Kaufvertrag über den Erwerb von Stück 612.223 Aktien der NEXR Technologies SE abgeschlossen hat. Sofern dieser Kauf vollzogen wird, hält sie unmittelbar 1.312.013 Stimmrechte von insgesamt 2.332.755 Stimmrechten der NEXR Technologies SE. Dies entspricht rund 56,2431% der Stimmrechte und des Grundkapitals der NEXR Technologies SE. Sofern der Erwerb auch durch Umbuchung der Aktien vollzogen wird, wird die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA somit unmittelbar die Kontrolle gemäß §§ 35 Abs. 1, 29 Abs. 2 WpÜG über die NEXR Technologies SE erlangen. Die von der Hevella Capital GmbH & Co. KGaA an der Gesellschaft gehaltenen Aktien sind nach ihrer Mitteilung ferner den folgenden Personen zuzurechnen, die nach Vollzug des vorstehend genannten Aktienerwerbs der Hevella Capital GmbH & Co. KGaA mittelbar die Kontrolle gemäß §§ 35 Abs. 1, 29 Abs. 2 WpÜG i.V.m. § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG über die NEXR Technologies SE erlangen werden: - Hevella Beteiligungen GmbH, Potsdam, als persönlich haftende Gesellschafterin der Bieterin - Obotritia Capital KGaA, Potsdam, als mehrheitlich beteiligte Kommanditaktionärin der Bieterin - Herr Rolf Elgeti, Potsdam, als persönlich haftender Gesellschafter der Obotritia Capital KGaA Die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA wird nach ihrer Mitteilung daher, auch mit Wirkung für die mittelbaren Aktionäre, nach erfolgter Kontrollerlangung und nach Gestattung der Veröffentlichung einer Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gegenüber allen Aktionären der NEXR Technologies SE gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG ein Pflichtangebot gerichtet auf den Erwerb sämtlicher Inhaberaktien der NEXR Technologies SE abgeben. Die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA hat uns ferner mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, das Pflichtangebot zum Mindestpreis gemäß WpÜG abzugeben. Kontakt: NEXR Technologies SE Marc Heydrich Investor Relations Aroser Allee 60 13407 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1 E-Mail: m.heydrich@nexr-technologies.com www.nexr-technologies.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Staramba SE noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien verteilt, veröffentlicht oder dorthin übermittelt werden. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Staramba SE sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert und werden in diesen Ländern weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: NEXR Technologies SE Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1 E-Mail: m.heydrich@nexr-technologies.com Internet: www.nexr-technologies.com ISIN: DE000A1K03W5 WKN: A1K03W Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 897481 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 897481 25.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A1K03W5 AXC0235 2019-10-25/15:15