JDC Group AG: Beteiligung der kanadischen Great-West Group vollzogen

Beteiligung der kanadischen Great-West Group vollzogen

- Great-West, eine der weltweit führenden Finanzdienstleister, hat das Inhaberkontrollverfahren aller relevanten Aufsichtsgremien erfolgreich durchlaufen und ist Aktionär der JDC Group geworden.
- Ausbau des erfolgreichen Maklerpoolgeschäfts und Verstärkung der digitalen Geschäftsfelder weiter im gemeinsamen Fokus.

Im März meldete die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37; Bloomberg: A8A.GR), dass mit dem kanadischen Finanzdienstleistungskonzern Great-West eine Vereinbarung unterzeichnet wurde, wonach die irische Holding eine 28-prozentige Beteiligung an der JDC Group AG erwerben wird. Nun wurden die Kaufvereinbarungen von den Aufsichtsbehörden genehmigt und die strategische Partnerschaft offiziell besiegelt.

Wie bereits im März gemeldet, bleibt das Vorstandsteam der JDC Group, Dr. Sebastian Grabmaier, Ralph Konrad und Stefan Bachmann langfristig an Bord.

"Mit der Great-West haben wir genau den richtigen Partner für die JDC Group AG gefunden, der mit uns die Konsolidierung des heimischen Maklermarktes und unsere Digitalisierungsstrategie vorantreiben wird", kommentiert Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der JDC Group AG, den Vollzug der Transaktion.

"Wir freuen uns sehr, dass die strategische Partnerschaft mit JDC nun auch offiziell besiegelt ist. Neben dem Ausbau des ohnehin seit vielen Jahren erfolgreichen Poolgeschäfts, werden wir künftig auch gemeinsam neue Potentiale, insbesondere im Ausbau der digitalen Geschäftsfelder aus dieser Partnerschaft angehen", so Declan Bolger, Vorstand der irischen Holding der Great-West.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungs­technologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren.

Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum.

Disclaimer

Die Vorstände der JDC Group AG halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Nähere Informationen zum Unternehmen und den Tochtergesellschaften finden Sie unter www.jdcgroup.de.

Kontakt:
JDC Group AG
Ralf Funke
Investor Relations
Tel.: +49 611 890 5750
E-Mail: funke@jdcgroup.de

25.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JDC Group AG
Kormoranweg 1
65201 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0) 611 890 575-0
E-Mail: info@jdcgroup.de
Internet: http://www.jdcgroup.de
ISIN: DE000A0B9N37