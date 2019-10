Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Die Generalversammlung des Schweizer Batterieherstellers iQ International AG (ISIN CH0451424300 / WKN A2PAA5 / Symbol IQL) findet am 15. November statt. Drei neue Mitglieder des Verwaltungsrates stehen zur Wahl. iQ International freut sich, mit Roland Koch, Frank Sportolari und Christian Katz drei sehr erfahrene und renommierte Manager für die Wahl in den Verwaltungsrat gewonnen zu haben. Nach ihrer Wahl werden sie dem derzeitigen Verwaltungsrat von George Weiss, Won-Lak Choi und Gilles Thièry angehören. Mit diesem neuen Verwaltungsrat unterstreicht iQ International, dass das Unternehmen starke Pläne für die Zukunft hat und von äußerst erfolgreichen Persönlichkeiten unterstützt wird. Kevin T. Loman wird aus dem Verwaltungsrat ausscheiden und weiterhin CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung des Unternehmens sein.



Roland Koch: Ab 1987 war Herr Koch Mitglied des Hessischen Landtags. 1999 wurde Herr Koch zum Ministerpräsidenten des Landes Hessen ernannt und bekleidete diese Position bis 2010, als er sich aus der Politik zurückzog. Von 2011 bis 2014 war Herr Koch Vorsitzender des Vorstands der Bilfinger SE, Mannheim. Von 2011 bis 2016 war er Vorsitzender des Aufsichtsrats der UBS Deutschland AG und ist jetzt Vorsitzender des Aufsichtsrats der UBS Europe SE. Darüber hinaus ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Vodafone Deutschland GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Peter-Dussmann-Stiftung (Facility-Service-Gruppe). Neben anderen gemeinnützigen Aktivitäten gründete Herr Koch 2013 gemeinsam mit seiner Frau die Deutsche Tuberöse Sklerose Stiftung. Herr Koch hat als Rechtsanwalt ein eigenes Büro und ist Professor of Management Practice in Regulated Environments an der Frankfurt School of Finance. Herr Koch ist seit 2019 Mitglied des Beirat of Circuits LLP. Seit November 2019 ist er Mitglied des Kapitalmarktausschuss und des Vergütungsausschuss des Aufsichtsrates der Gesellschaft.



Frank Sportolari: Bevor er im Jahre 1986 zur UPS beitrat, arbeitete er sechs Jahre als Logistikmanager für das US-Verteidigungsministerium in Deutschland. Herr Sportolari kam 1986 zu UPS nach München und bekleidete verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung im Finanz- und Rechnungswesen, unter anderem als Controller in München, Köln und Neuss für UPS in Deutschland. 1996 zog er nach Madrid, wo er als Controller für UPS Spanien & Portugal tätig war. Es folgten Controller-Aufträge bei UPS ltaly und eine Position als Vizepräsident der Europäischen Strategie beim UPS European Koordinierungszentrum in Brüssel, wo er die Aktivitäten der UPS Controller in der gesamten Region Europa koordinierte. 2007 kehrte Herr Sportolari als Geschäftsführer nach Italien zurück, eine Position, die er bis September 2011 innehatte. Während dieser Zeit war er Vorstandsmitglied der amerikanischen Handelskammer in Italien. Im September 2011 wurde Herr Sportolari in seine derzeitige Position als Präsident von UPS Deutschland berufen. Im April 2018 wurde er zum Präsidenten der amerikanischen Handelskammer in Deutschland gewählt. Darüber hinaus ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU Business Council International Commission und Mitglied verschiedener Branchenverbände und gemeinnütziger Organisationen. Er ist Start-Up-Mentor am Gründerinstitut Köln. Seit November 2019 ist er Mitglied des Ausschusses für Strategische Operationen und der Vergütungsausschuss der Aufsichtsrat der Gesellschaft.



Christian Katz: Von 1993 bis 1997 war Herr Katz als Investment Banker im Bereich Institutional Equities & Derivatives Sales, ECM, Credit Risk Management bei SBC Warburg in Zürich und Hongkong tätig. Von 1997 bis 1998 war er Senior Manager der in London ansässigen Forfaiting Company PLC, dem weltweit führenden Handelsunternehmen für Schuldtitel und Kredite in London und Hongkong. Von 1998 bis 2006 war Herr Katz Vizepräsident des Bereichs Research Marketing Europe für Aktien, Anleihen und Derivate bei JP Morgan in London. Nach seinem Umzug in die Schweiz im Jahr 2006 war er Managing Director bei Goldman Sachs International, wo er die Repräsentanz in der Schweiz und das institutionelle Verkaufsteam leitete. Von 2009 bis 2015 war Herr Katz CEO von SIX Swiss Exchange und Mitglied der Geschäftsleitung der SIX Gruppe, der integrierten Börsen- und Infrastrukturgruppe der Schweiz. Während dieser Zeit war er außerdem stellvertretender Vorsitzender von STOXX und Scoach sowie Vorstandsmitglied und später Präsident des Verbandes der europäischen Wertpapierbörsen in Brüssel, Belgien. 2015 wurde Herr Katz Vizepräsident des Verwaltungsrates der Saxo Bank, Zürich, Schweiz. Seit 2016 ist er Gründer, Präsident und Managing Partner von MainStrait, Zürich, einem auf Finanzen und Fintech fokussierten Beratungsunternehmen. Von 2016 bis 2018 war er Vorstandsmitglied bei XTP. Seit 2017 ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Banque Bonhote, Neuchatel, Schweiz, einer Private Banking und Wealth Management Bank. Seit 2018 ist er Vorstandsvorsitzender bei Blockworks / Swiss Crypto Exchange in Zürich, der ersten regulierten Krypto- und Token-Börse in der Schweiz. Seit 2019 ist Herr Katz auch Verwaltungsratsmitglied bei Dreyfus Sons & Cie. Banquiers, Basel, Schweiz, einer Privatbank und Vermögensverwaltungsbank. Seit November 2019 ist er Mitglied des Kapitalmarktausschusses und des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft.



Über iQ International AG Die iQ International AG, notiert im Freiverkehr der Berliner Börse, ist ein Unternehmen für nachhaltige Technologien, welches hocheffiziente Blei-Säure-Batterien vor allem für die globalen Märkte der Automobilbranche und der Energiespeichermärkte herstellt und vertreibt. Die preisgekrönte, innovative Technologie findet Anwendung in OEM-zugelassenen, langlebigen Starterbatterien. Batterien mit Technologien der iQ International AG wurden entwickelt, um in den heutigen hochelektrifizierten Fahrzeugen sowie insbesondere Fahrzeugen mit Start-Stopp-Anwendungen, eine bessere Performance bereitzustellen. Die zirkulär arbeitende 360 MixingTM Technologie ist die erste signifikante Innovation bei Nassbatterien seit Jahrzehnten. Die automatische Elektrolyt-Durchmischung mit Hilfe passiver Mischelemente in der Batterie gewährleistet eine stets gleichförmige Säuredichte innerhalb der Batterie und bewirkt eine nachhaltig höhere Performance während des gesamten Lebenszyklusses der Batterie. Die patentierte Technologie erhielt den 1. Preis: den begehrten Automechanika Innovation Award 2010 sowie den 1. Preis der GreenTec Awards in 2017. - Mehr Information unter www.iqint.com



