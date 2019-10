Tesla ist der wertvollste US-amerikanische Autobauer. An der Börse hat der Elektroautopionier am Donnerstag General Motors (GM) überholt. Nach einigen Rückschlägen ist Tesla wieder auf dem Vormarsch. Da kommt es nicht von ungefähr, dass das Unternehmen seit Donnerstag der wertvollste US-Autohersteller ist. Sattes Kursplus Die Aktien der Kalifornier legten um rund 18 Prozent zu, was einen Börsenwert von 53,7 Milliarden US-Dollar ergibt. General Motors kommt dagegen auf 51,1 Milliarden Dollar. 2018 hatte Tesla schon einmal die ...

