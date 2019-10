Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für United Internet nach einem Schiedsspruch im Streit um rückwirkende Preissenkungen für den 1&1-Zugang zum Telefonica-Deutschland-Mobilfunknetz von 40 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In Reaktion auf die Gewinnwarnung des Unternehmens nach dem Schiedsspruch habe auch er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2019 und 2020 reduziert, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der 20-prozentige Kurseinbruch der Aktie sei aber übertrieben, betonte der Experte./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 11:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 14:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2019-10-25/15:41

ISIN: DE0005089031