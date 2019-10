Solutiance gewinnt Eiffel Investment Group als Aktionär in Barkapitalerhöhung - Platzierung von 498.546 neuen Aktien zu 2,20 EUR DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme Solutiance gewinnt Eiffel Investment Group als Aktionär in Barkapitalerhöhung - Platzierung von 498.546 neuen Aktien zu 2,20 EUR 25.10.2019 / 15:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * Platzierung von 498.546 neuen Aktien zu 2,20 EUR * Internationaler Small Cap Fonds als weiterer Ankerinvestor * Bruttoemissionserlös ~1,1 Mio EUR Die Solutiance AG (ISIN: DE0006926504), Anbieter für technologiebasierte Dienstleistungen beim Betrieb von Immobilien, hat eine am 23. Oktober beschlossene Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich platziert. Von den 498.546 neuen Aktien, die zu einem Ausgabepreis von 2,20 EUR je neuer Aktie platziert wurden, gingen ca. 91% an die Eiffel Investment Group, ca. 9% an einen bestehenden Ankerinvestor. Dazu CEO Uwe Brodtmann: "Mit der Eiffel Investment Group waren wir bereits seit längerem im Kontakt. Mit dieser Kapitalerhöhung setzen wir ein Zeichen bei institutionellen Investoren und stärken unsere Eigenkapitalbasis für die Finanzierung des weiterhin sehr dynamischen Wachstums unseres Unternehmens." Im Zuge der Transaktion, die über die Baader Bank Aktiengesellschaft, Unterschließheim, abgewickelt wird, erhöht sich das Grundkapital der Solutiance AG um nominal EUR 498.546 auf EUR 5.484.014. Den Bruttoemissionserlös in Höhe von ~1,1 Mio. Euro nutzt das Unternehmen unter anderem für die Entwicklung neuer Produkte. Dazu CTO Jonas Enderlein: "Unsere einzigartige Kombination aus kompetenten Mitarbeitern und Partnern, maßgeschneiderten Prozessen und herausragender Software stößt am Markt auf Begeisterung. Kunden, die uns erleben, kommen immer wieder mit Impulsen für erweiterte Angebote. Mit der breiteren Kapitalbasis können wir damit jetzt noch agiler umgehen." Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnanteilsberechtigt und werden im Freiverkehr der Börsen München (m:access), Frankfurt, XETRA, Stuttgart und Berlin in den Handel aufgenommen. --------------------------------------------------------------------------- 25.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Solutiance AG Wetzlarer Str. 50 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 - 331 867193 - 00 Fax: +49 - 331 867193 - 99 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Internet: www.solutiance.com ISIN: DE0006926504 WKN: 692650 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 897569 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 897569 25.10.2019 ISIN DE0006926504 AXC0246 2019-10-25/15:52