DJ WOCHENVORSCHAU/28. Oktober bis 3. November (44. KW)

=== M O N T A G, 28. Oktober 2019 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q, London *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 3Q, Leverkusen *** 07:00 NL/Philips NV, Ergebnis 3Q, Eindhoven *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September 08:30 DE/Sitzung Arbeitskreis Steuerschätzung (bis 30.10.), Stuttgart *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September 11:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q, New York *** 11:20 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q, Dallas 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September 14:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Forum der BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, Berlin *** 15:00 EU/EZB, Verabschiedung von Präsident Draghi, u.a. mit Reden von Draghi (16:00), seiner Nachfolgerin Lagarde, EU-Kommissionspräsident Juncker, Bundeskanzlerin Merkel sowie Frankreichs Staatspräsident Macron und Italiens Präsident Mattarella, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Umsatz 3Q, Paris *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 21:01 US/Alphabet Inc, Ergebnis 3Q, Mountain View *** 21:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q, Bellevue *** - GB/Unterhaus, voraussichtlich Abstimmung über Neuwahlen am 12. Dezember, London - TN/Bundesaußenminister Maas, Reise nach Tunesien, u.a. Treffen mit Präsident Saied, Tunis D I E N S T A G, 29. Oktober 2019 *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA und Fresenius Medical Care, Ergebnis 3Q, Bad Homburg 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 9 Monate, Ellwangen 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q, Augsburg *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 9 Monate, Holzminden 07:30 DE/Comdirect Bank AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PG in Frankfurt), Quickborn *** 07:35 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q, London 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 9 Monate, Stockholm *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober 09:25 DE/Digital Gipfel, u.a. Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Rede von Bundeskanzlerin Merkel (15:45), Dortmund *** 10:50 DE/Bundesbank, Finanzmarktkonferenz, Begrüßung durch Präsident Weidmann, u.a. Reden von Bundesfinanzminister Scholz (11:00) und Bundesbank-Vorständin Mauderer (12:30) sowie Teilnahme von Deutsche-Bank-Chef Sewing (14:00), Frankfurt 11:00 DE/Bund der Steuerzahler, PK zu Schwarzbuch 2019/20, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q, Whitehouse Station *** 11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q, Detroit 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q, Clichy *** 21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield *** 21:20 US/AMD Inc, Ergebnis 3Q, Sunnyvale 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q, Planegg *** - DE/Stellenindex BA-X Oktober - EG/Bundesaußenminister Maas, Treffen mit Ägyptens Präsident al-Sisi, Kairo M I T T W O C H, 30. Oktober 2019 05:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q, London *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 3Q, Madrid *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 06:55 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (11:30 Telefonkonferenz), Baden-Baden *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Wien *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1H, Tokio *** 07:00 CH/CS Group, Ergebnis 3Q, Zürich 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q, Charenton-le-Pont *** 07:05 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Frankfurt 07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Wolfsburg *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefon-PK), Leverkusen *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q, Lübeck 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q, Neutraubling 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q, Wien *** 07:30 FR/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 3Q, Courbevoie 08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q, Seoul *** 08:15 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 3Q, Bilbao *** 08:45 FR/Privater Verbrauch September *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) *** 09:00 AT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) 09:00 DE/PSI Software AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Oktober 10:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Telefon-PK zum Thema: "Jenseits von Libra - die Wirtschaft braucht einen digitalen Euro" *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Oktober *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober *** 11:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q, Boston *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 3Q, London *** 13:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober *** 13:30 US/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Ergebnis der Steuerschätzung, Berlin *** 15:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington *** 21:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q, Venlo *** 21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q, Menlo Park 21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q, Seattle *** 21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q, Cupertino *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Oktober *** - DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz, 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt D O N N E R S T A G, 31. Oktober 2019 *** 00:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 3Q, Seoul *** 00:50 JP/Industrieproduktion September *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Oktober *** 07:00 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 3Q, Landsberg *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q, München *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:05 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate, Zürich 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:20 ES/BBVA, Ergebnis 3Q, Bilbao 07:25 CH/SNB, Ergebnis 3Q, Zürich 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q, Ratingen *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Interim Management Statement 3Q, London *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q, Den Haag 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q, Madrid 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q, Madrid 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H, Kyoto 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 3Q, Bielefeld *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) *** 09:00 ES/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) 09:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil im Revisionsverfahren zum Freispruch der Ex-Deutsche-Bank-Chefs Fitschen, Ackermann und Breuer vom Vorwurf des versuchten Prozessbetrugs im Fall Kirch, Karlsruhe *** 10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q, Ingolstadt *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) *** 11:00 EU/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September *** 12:00 IT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) 12:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 3Q, New York 12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 12:55 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q, Essen *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q (vor Bösenbeginn), Wilmington F R E I T A G, 1. November 2019 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Oktober *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q, Bagsvaerd *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q, Hangzhou *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q, Irving *** 13:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q, San Ramon *** 13:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) *** 15:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 15:00 US/Bauausgaben September - IN/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an den Deutsch- Indischen Regierungskonsultationen (bis 2.11.), Neu-Delhi - EU/Ratingüberprüfungen für Griechenland (DBRS), Türkei (Fitch), Estland (Moody's), Norwegen (Moody's), Tschechien (S&P) ===

