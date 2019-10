=== M O N T A G, 4. November 2019 *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis (10:00 PK), Erlangen 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 2Q, Dublin 07:15 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 3Q, München *** 08:00 DE/Traton Group, Ergebnis 9 Monate (11:00 Telefonkonferenz), München *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November 10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede auf dem Tourismusgipfel, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:45 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 3Q, Baltimore *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Oktober *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie September *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 19:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Laudation auf Bundestagspräsident Schäuble anlässlich der Preisverleihung des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger, Berlin 23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q, Saskatoon *** - DE/Bundesregierung und Autoindustrie, Autogipfel, Thema u.a. Ausbau der Elektromobilität, Berlin *** - DE/Ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 4Q - Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 5. November 2019 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Oktober *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 06:25 DE/Hellofresh SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Berlin *** 06:45 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q, Essen *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 Telefonkonferenz für Agenturen; 09:30 Presse-Telefonkonferenz), Bochum 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 3Q, Heerlen 07:00 JP/Suzuki Mot,r Corp, Ergebnis 1H, Hamamatsu 07:25 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 3Q, Aßlar *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Jahresergebnis, Zamudio *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Metzingen 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden *** 07:35 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q, Madrid *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 3Q, Herzogenaurach *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis, Bristol 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis, London *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen, Karlsruhe *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:20 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin *** 14:30 US/Handelsbilanz September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:50 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Thrivent Financial Business Development Conference, Minneapolis M I T T W O C H, 6. November 2019 *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q, Paris 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q, Zaandam *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 PK), Frankfurt *** 07:00 DE/Brenntag AG, Ergebnis 3Q, Essen *** 07:00 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H, Paris 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Maintal *** 07:30 DE/Wirecard AG, Ergebnis 3Q, Aschheim *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 3Q, Herzogenaurach *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 3Q, Dortmund 07:30 DE/Tom Tailor Holding SE, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q, Dettingen 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1H, Linz *** 08:00 DE/Auftragseingang September 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate, Essen 08:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 9 Monate, Wien *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H, London *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 3Q *** 10:00 EU/EZB, Forum zur Bankenaufsicht, Eröffnungsrede von EZB- Vizepräsident De Guindos, u.a. Rede von SSM-Chef Enria (10:15), Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:50 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate, Paris *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf *** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego 22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 1Q, New York 22:30 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 3Q, Englewood *** - DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Vorstellung Jahresgutachten, Berlin *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q, Siena D O N N E R S T A G, 7. November 2019 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate, Zürich *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 4Q (09:00 Jahres-PK), München *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q, Bonn *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate, Niestetal 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 3Q, München 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate, Duisburg 07:00 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate, Birkenfeld 07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q, Toyota City *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q, Mailand 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 9 Monate, Linz *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q (08:15 Webcast), Unterföhring *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 3Q, München *** 07:30 DE/New Work SE (ehemals Xing SE), Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q, Stuttgart 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, Ergebnis 9 Monate, Würzburg 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate, Köln 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, München 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden 07:30 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 3Q, München 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate, Triest 07:40 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 3Q, Koblenz 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q, Zörbig 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 9 Monate, Oberkirch 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q, Cuxhaven *** 08:10 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate, Paris 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), München 08:45 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 9 Monate, Lübeck *** 09:00 CH/Währungsreserven Oktober *** 09:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Gütersloh *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), PK zum Weihnachtsgeschäft, Berlin *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

