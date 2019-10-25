Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Freitag, 25.10.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 614 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PEGU ISIN: CA01559R1038 Ticker-Symbol: AGW 
Frankfurt
25.10.19
16:20 Uhr
0,051 Euro
-0,017
-25,29 %
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ALGERNON PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALGERNON PHARMACEUTICALS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,052
0,062
17:50
0,052
0,062
17:26
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALGERNON PHARMACEUTICALS
ALGERNON PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALGERNON PHARMACEUTICALS INC0,051-25,29 %