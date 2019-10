=== S A M S T A G, 26. Oktober 2019 *** 18:00 DE/SPD, Ergebnis der Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz, Berlin - TR/Bundesaußenminister Maas, Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu zu Nordsyrien, Ankara S O N N T A G, 27. Oktober 2019 *** 08:00 DE/Landtagswahl in Thüringen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) - AR/Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Argentinien M O N T A G, 28. Oktober 2019 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q, London *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 3Q, Leverkusen *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q, Eindhoven *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-3,1% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-2,7% gg Vj 08:30 DE/Sitzung Arbeitskreis Steuerschätzung (bis 30.10.), Stuttgart *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September PROGNOSE: +5,7% gg Vj zuvor: +5,7% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,5% gg Vj zuvor: +5,1% gg Vj 11:00 DE/Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger, PK nach "Rundem Tisch" zur Continental-Werksschließung in Roding, München 11:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q, New York *** 11:20 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q, Dallas 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September 14:30 EU/Kommissionsvizepräsident Sefcovic, weitere Runde der trilateralen Gas-Gespräche mit Russland und der Ukraine, 18:00 PK, Brüssel 14:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Forum der BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, Berlin *** 15:00 EU/EZB, Verabschiedung von Präsident Draghi, u.a. mit Reden von Draghi (16:00), seiner Nachfolgerin Lagarde, EU-Kommissionspräsident Juncker, Bundeskanzlerin Merkel sowie Frankreichs Staatspräsident Macron und Italiens Präsident Mattarella, Frankfurt 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Umsatz 3Q, Paris *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt 19:00 DE/Jüdischer Weltkongress, Verleihung des Theodor-Herzl- Preises an Bundeskanzlerin Merkel, München *** 21:01 US/Alphabet Inc, Ergebnis 3Q, Mountain View *** 21:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q, Bellevue *** - GB/Unterhaus, voraussichtlich Abstimmung über Neuwahlen am 12. Dezember, London - TN/Bundesaußenminister Maas, Reise nach Tunesien, u.a. Treffen mit Präsident Saied, Tunis - DE/Pressekonferenzen zu den Auswirkungen der Landtagswahlen in Thüringen auf die Bundespolitik (10:30 FDP, 11:30 SPD, 12:30 Linke, 13:30 Die Grünen, 14:30 AfD), Berlin ===

