BERLIN (Dow Jones)--Die CDU will sich Ende November zu ihrem Parteitag in Leipzig treffen. Mit der Auswahl des Ortes will die Partei an das 30-jährige Jubiläum zum Fall der Berliner Mauer und an den Mut der DDR-Bürger erinnern, die vor allem in Leipzig gegen das DDR-Regime demonstriert haben.

Die Delegierten versammeln sich dort vom 22. bis 23. November. Für Annegret Kramp-Karrenbauer ist es der erste Parteitag als Gastgeberin. Seit ihrer Wahl zur Parteichefin im Dezember vergangenen Jahres sind ihre Beliebtheitswerte allerdings gefallen. Auch gibt es in der Partei Stimmen, die die Saarländerin trotz ihres Parteivorsitzes nicht für die geeignete Kanzlerkandidatin halten.

Thematisch dürfte es neben der Zukunft der großen Koalition auch um die Digitalisierung und die Stärkung der sozialen Marktwirtschaft gehen.

"Als CDU wissen wir, dass wir heute die Weichen dafür stellen müssen, damit Deutschland auch in den kommenden Jahren ein exportorientierter Industriestandort in einer technologiegetriebenen und vernetzten Weltwirtschaft ist", so Kramp-Karrenbauer in der Einladung.

Kontrovers dürfte die Debatte um die Frauen-Quote ablaufen. Die Frauen Union hat einen Antrag gestellt, nach dem die Parteilisten künftig paritätisch besetzt werden sollen. In der bayerischen CSU ist ein ähnlicher Antrag jüngst gescheitert.

October 25, 2019

