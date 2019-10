Meistgehandelte Derivate inStuttgart: Lenzing Call WKN HZ3YPW (-). http://bit.ly/2pgIX3g Amazon Call WKN CQ7DQZ (+/-) http://bit.ly/32InDlQ Finpulse Summit am 5.11: Digitalisierung der Finanzmärkte und Regulierung http://bit.ly/34bLZoD Der Dax hat am letzten Tag einer starken Börsenwoche leicht geschwächelt. Anleger nehmen Gewinne mit, der Handel ist recht lustlos. MTU geben nach guten Quartalszahlen ab. Allerdings waren sie im September auf Rekordhoch geklettert. Schlusslicht waren Henkel Aktien. Anlegern stößt der Wechsel an der Konzernspitze offensichtlich bitter auf. Von erfreulichen Aussagen von Branchenkollegen profitierten Infineon und HeidelbergCement Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß