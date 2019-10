Das Jülich Supercomputing Center gewinnt eine Platzierung im ersten Leap-System außerhalb von Nordamerika, während das Quantensystem Advantage auf das Release Mitte 2020 vorbereitet wird.

JÜLICH, Deutschland, Oct. 25, 2019außerhalb von Nordamerika im Supercomputing Center des Forschungszentrums Jülich in Deutschland unterbringen wird. Das System ist die tragende Säule des Jülicher Labors mit Unified Infrastructure for Quantum Computing (JUNIQ), das dafür entworfen wurde, praxisnah einsetzbare Quantencomputer für Forscher in Deutschland und ganz Europa bereitzustellen. Das Forschungszentrum Jülich und seine staatlichen und institutionellen Kunden werden über den Leap-Cloud-Service auf D-Wave zugreifen. Auch europäische Geschäftskunden können Zugang zum Leap-Service und den Systemen von D-Wave kaufen, einschließlich für das Leap-System, das sich in Jülich befindet.



Das Forschungszentrum Jülich, das seit langem für seinen multidisziplinären Ansatz und seinen Einsatz für praxisnahe Anwendungen bekannt ist, ist eine groß angelegte nationale Forschungseinrichtung in der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Bei der Forschung an globalen Herausforderungen, die sich der Gesellschaft zurzeit stellen, ist das Forschungszentrum inspiriert von der Idee der Nutzbarmachung mit einem Hinblick auf Anwendungsentwicklung. Jülich wird von dem Release Mitte 2020 des Quantensystems Advantage profitieren, das seine Arbeit beschleunigen wird, indem es Leap-Quantencomputer-Cloud-Zugang zu einem Prozessor mit der neuen, hochvernetzten Pegasus-Topologie, geringer Geräuschentwicklung und einer höheren Qubit-Zählung bereitstellt. Der Leap-Cloud-Service von D-Wave wird außerdem über erweiterte Hybrid-Software und Tools verfügen, die im Ocean-SDK von Leap enthalten sind.

Geschäftskunden in Europa können heute auf D-Wave 2000Q über Leapzugreifen und werden von den fortlaufenden Innovationen profitieren, die D-Wave kontinuierlich in die Cloud stellt, während sich das Unternehmen dem Release von Advantage Mitte 2020 nähert. Mit dem neuen europäischen Leap-Standort werden Kunden in der Lage sein, seine Quanten- und Hybridanwendungen auf jedem Leap-System auszuführen, einschließlich des Quantensystems Leap Advantage, das sich in Jülich befindet. Darüber hinaus werden staatliche und akademische Kunden zwischen einem direkten Zugang zu Leap über D-Wave oder dem Vorteil der Anleitung durch Jülicher Experten wählen können, während diese Quantenalgorithmen und -anwendungen entwickeln.

"Am Forschungszentrum helfen wir dabei, hochkomplexe Fragen aus Wissenschaft und Industrie mit hoher gesellschaftlicher Relevanz zu lösen. Wir sind führend beim Einsatz von Supercomputern in Simulation, Big Data und KI", erklärt Prof. Wolfgang Marquardt, CEO, Forschungszentrum Jülich. "Die Entwicklung und der Einsatz von Quantencomputern ist ein vollständig neuer und großer Schritt in die Zukunft der Informationstechnologie, den wir jetzt mit der Eröffnung unserer neuen serviceorientierten Infrastruktur JUNIQ vornehmen."

"Das Supercomputing Center am Forschungszentrum Jülich ist ein neuer Kunde für D-Wave und die Organisation ist hochangesehen für ihre tiefe Fachkenntnis im Bereich Quantencomputer und bekannt für ihre umfassende Arbeit an der Technologiebereitschaftsbewertung von Quantencomputerplattformen", so Vern Brownell, CEO, D-Wave. "Kunden aus der ganzen Welt haben uns gebeten, die D-Wave-Technologie in ihre Region zu bringen. Diese Ankündigung treibt unsere Ausweitung in Europa voran und kommt der Industrie und Wissenschaft zugute, indem sie das Neuste der Quantencomputertechnologien mit dem tiefen Fachwissen von Jülich kombiniert. Zusammen werden wir die Entwicklung praxisorientierter Quantencomputeranwendungen nach Europa bringen."

Bis heute haben Kunden von D-Wave mehr als 150 frühe Anwendungen in so vielfältigen Bereichen wie etwa Finanzmodellierung, Luftfahrtzeitplanung, Wahlmodelle, Quantenchemiesimulationen, Automobildesign, Gesundheitsvorsorge und Logistik entwickelt. Viele Benutzer haben außerdem Software-Tools entwickelt, die die Anwendungsentwicklung vereinfachen. Diese bestehenden Anwendungen und Tools sowie die lebhafte Anwendergemeinschaft gibt Entwicklern eine Fülle von Beispielen, von denen sie lernen und auf denen sie aufbauen können.

D-Wave ist das führende Unternehmen in der Entwicklung und Bereitstellung von Quantencomputersystemen, -software und -services und ist der weltweit erste kommerzielle Lieferant von Quantencomputern. Unsere Mission ist es, die Möglichkeiten des Quantencomputings für die Welt zu erschließen. Wir glauben, dass Quantencomputing Lösungen für die schwierigsten Probleme in der nationalen Sicherheit, der Technik und des Handels möglich machen wird. Die Systeme von D-Wave werden von einigen der fortschrittlichsten Unternehmen der Welt eingesetzt, einschließlich Lockheed Martin, Volkswagen, DENSO, USRA, USC, Los Alamos National Laboratory und Oak Ridge National Laboratory. D-Wave hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Vancouver, Kanada, und sein US-Betrieb ist in Palo Alto, CA und Bellevue, WA ansässig. D-Wave hat einen Bluechip-Investorenstamm, dem PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, DFJ, In-Q-Tel, PenderFund Capital, 180 Degree Capital Corp. und Kensington Capital Partners Limited angehören. Weitere Informationen: www.dwavesys.com.

