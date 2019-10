Der weltweite Umsatz von 8,5 Milliarden US-Dollar stieg gegenüber dem Vorquartal um 3

Der internationale Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar stieg um 3 gegenüber dem Vorquartal

Der Umsatz in Nordamerika von 2,8 Milliarden US-Dollar stieg um 2 gegenüber dem Vorquartal

Der Verlust je Aktie nach GAAP, einschließlich Belastungen von 8,65 US-Dollar je Aktie, betrug 8,22 US-Dollar

Der Gewinn je Aktie, ausschließlich Belastungen, betrug 0,43 US-Dollar. Das bedeutet eine Steigerung um 23 gegenüber dem Vorquartal

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 1,7 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow 1,1 Milliarden US-Dollar

Der Vorstand genehmigte eine vierteljährliche Dividende von 0,50 US-Dollar je Aktie

Schlumberger Limited (NYSE: SLB) hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 ausgewiesen.

(Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Veränderung 30. Sept. 2019 30. Juni 2019 30. Sept. 2018 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 8.541 US-Dollar 8.269 US-Dollar 8.504 US-Dollar 3 % 0 % Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern GAAP-Basis (11.971) US-Dollar 593 US-Dollar 787 US-Dollar n. a. n. a. Betriebsgewinn der Segmente vor Steuern* 1.096 US-Dollar 968 US-Dollar 1.152 US-Dollar 13 % -5 % Operative Marge der Segmente vor Steuern* 12,8 % 11,7 13,5 113 Basispunkte -71 Basispunkte Nettogewinn/(-verlust) GAAP-Grundlage (11.383) US-Dollar 492 US-Dollar 644 US-Dollar n. a. n. a. Nettogewinn, ohne Belastungen und Gutschriften* 596 US-Dollar 492 US-Dollar 644 US-Dollar 21 % -7 % Verwässerter Gewinn/(Verlust) je Aktie GAAP-Grundlage (8,22) US-Dollar 0,35 US-Dollar 0,46 US-Dollar n. a. n. a. Verwässerter Gewinn je Aktie, ohne Belastungen und Gutschriften* 0,43 US-Dollar 0,35 US-Dollar 0,46 US-Dollar 23 % -7 % Umsätze in Nordamerika 2.850 US-Dollar 2.801 US-Dollar 3.189 US-Dollar 2 % -11 % Internationale Umsätze 5.629 US-Dollar 5.463 US-Dollar 5.215 US-Dollar 3 % 8 % Umsatz Nordamerika ohne Cameron 2.261 US-Dollar 2.201 US-Dollar 2.545 US-Dollar 3 % -11 % Auslandsumsatz ohne Cameron 4.857 US-Dollar 4.708 US-Dollar 4.502 US-Dollar 3 % 8 %

*Es handelt sich hier um nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten "Belastungen und Gutschriften" und "Segmente". n. a. nicht aussagekräftig

Olivier Le Peuch, CEO von Schlumberger, sagte dazu: "Wir konnten das dritte Quartal mit Umsätzen in Höhe von 8,5 Milliarden US-Dollar beenden: eine Steigerung um 3 gegenüber dem Vorquartal. Der Betriebsgewinn der Segmente vor Steuern in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar stieg um 13 %. Ich freue mich über die Ergebnisse und bin stolz auf die Leistung des Teams. Anhaltende internationale Tätigkeiten sorgten für eine Steigerung des Gesamtwachstums, trotz gemischter Ergebnisse in Nordamerika. Beim Geschäft in Nordamerika konnten starke Offshore-Umsätze beobachtet werden, mit minimalem Wachstum auf dem Land aufgrund langsamerer Aktivität und fortgesetzter Preisschwäche. Der Gewinn je Aktie von 0,43 US-Dollar, unter Ausschluss von Belastungen im dritten Quartal, war um 23 höher als im zweiten Quartal.

"Das internationale Wachstum gegenüber dem Vorquartal wurde primär durch die Region Europa/GUS/Afrika geprägt. Hier nahmen die Umsätze gegenüber dem Vorquartal um 9 zu, getrieben durch die Aktivitäten im Hochsommer in der nördlichen Hemisphäre sowie den Beginn neuer Projekte in Afrika. Die internationalen Umsätze waren ferner auf ein Wachstum im zweistelligen Bereich in Asien zurückzuführen. Die Umsätze in Lateinamerika gingen aufgrund geringerer Aktivitäten in Argentinien und Mexiko gegenüber dem Vorquartal um 9 zurück. Außer bei Cameron nahmen die internationalen Umsätze im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 8 zu. Das entspricht unserer Erwartung eines hohen internationalen Wachstums im einstelligen Bereich. Zu Beginn des vierten Quartals werden die internationalen Aktivitäten durch die übliche Verlangsamung im Winter beeinträchtigt werden, insbesondere in der nördlichen Hemisphäre.

"In Nordamerika stiegen die Offshore-Umsätze gegenüber dem Vorquartal aufgrund höherer Verkäufe von seismischen Multiclient-Lizenzen bei WesternGeco. Die Umsätze auf dem Festland waren etwas höher, da eine moderate Zunahme bei den Aktivitäten von OneStim durch schwächere Preise aufgewogen wurden, während die Umsätze mit Bohrungen auf dem Festland trotz der geringeren Anzahl der Bohranlagen im Wesentlichen unverändert blieben. Zum Ende des Quartals verlangsamten sich die Aktivitäten von OneStim, da Fracking-Programme aufgrund von Einschränkungen bei Kundenbudgets und Cashflows entweder zurückgestellt oder abgebrochen wurden.

"Das Wachstum gegenüber dem Vorquartal im dritten Quartal war jeweils nach Geschäftssegment auf eine Zunahme der Umsätze von Reservoir Characterization um 6 zurückzuführen. Grund waren Kampagnen im Hochsommer, insbesondere in der nördlichen Hemisphäre. Der Umsatz von Cameron stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 aufgrund der gestiegenen Aktivitäten von OneSubsea und Surface Systems und der Umsätze von Drilling Systems, hauptsächlich in den internationalen Märkten. Die Umsätze von Drilling und Production stiegen gegenüber dem Vorquartal um 2 %, bei internationalem Wachstum und langsamerer Aktivität auf dem nordamerikanischen Festland.

"In den Ergebnissen dieses Quartals spiegelte sich eine Makro-Umgebung einer verlangsamten Wachstumsquote bei der Förderung in Nordamerika, da die Betreiber die Kapitaldisziplin wahrten und die Aktivitäten bei Bohrungen und Fracking reduzierten. Das Wachstum unserer internationalen Umsätze im hohen einstelligen Bereich im vergangenen Jahr bis heute wird weiterhin von den internationalen Investitionsniveaus unterstrichen. Ungewissheiten des Marktes belasten jedoch die Prognosen der Nachfrage nach Öl in der Zukunft in einem Klima, bei dem die Anliegen des Handels als Problem für das weltweite Wirtschaftswachstum gelten.

"In den Ergebnissen des dritten Quartals zeigt sich eine Belastung vor Steuern in Höhe von 12,7 Milliarden US-Dollar aufgrund der Marktbedingungen. Diese Belastung besteht fast ausschließlich aus Sacheinlagen und bezieht sich vor allem auf Firmenwerte, immaterielle Vermögenswerte und Anlagegüter.

"Im letzten Monat haben wir vier Hauptelemente unserer neuen Strategie präsentiert: die Leitung und Förderung der digitalen Transformation, die Entwicklung von Lösungen, die direkt in Becken genutzt werden können, die Ermöglichung von Wertschöpfung aufgrund der Auswirkungen auf die Leistung für unsere Kunden sowie die Förderung der Verantwortung für Kapital. Zu Letzterem gehört die Zuordnung von Investitionsausgaben und eine strategische Prüfung unseres Portfolios insbesondere in Nordamerika unter dem Aspekt von Eigenschaften für die direkten Nutzung in Becken, Kundenperformance und Rendite.

"Wir bereiten uns auf einen guten Start bei digitalen Technologien vor. Auf dem äußerst erfolgreichen SIS Global Forum 2019 haben wir unsere Vision für die Zukunft der E&P-Branche 800 für Kunden und Partner präsentiert. Wir engagieren uns für eine offene digitale Umgebung, in der Raum für die Kundenperformance ist. Ein hierfür zuträgliches Element ist DELFI*, eine Umgebung für kognitive E&P, die jetzt mit einer Suite cloudnativer Anwendungen ausgestattet ist, die die E&P-Bereiche von der Exploration bis zur Förderung umfasst mit Lösungen wie ExplorePlan*, DrillPlan*, DrillOps*, FDPlan* und ProdOps*.

"Für die Zukunft haben wir die Vision, zu definieren, was hohe Leistung ist, und diese voranzubringen. Kurz gesagt: Wir wollen der bevorzugte Leistungspartner für unsere Kunden und unsere Branche sein. Unterstützt von den Elementen unserer Strategie befindet sich Schlumberger in der günstigen Position, eine hervorragende Margenausweitung, erhöhte Kapitalrendite und Wachstum beim freien Cashflow zu realisieren."

Sonstige Ereignisse

In Verbindung mit der Erstellung seiner Finanzberichte für das drittes Quartal hat Schlumberger Belastungen vor Steuern in Höhe von 12,7 Milliarden US-Dollar verzeichnet, insbesondere in Verbindung mit Wertminderungen auf Firmenwerte, immaterielle Vermögenswerte und Anlagegüter. Siehe die Abschnitte mit den Titeln "Belastungen und Gutschriften" und "ergänzende Informationen" (Punkt 13 und 14) für weitere Einzelheiten.

Im Laufe des Quartals hat Schlumberger 2,2 Millionen Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 36,64 US-Dollar pro Aktie zu einem Gesamtkaufpreis von 79 Millionen US-Dollar zurückgekauft.

Im September hat Schlumberger im Jahr 2024 fällige 0,00 Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen Euro, 2027 fällige 0,25 Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen Euro und 2031 fällige 0,50 Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen Euro ausgegeben. Diese Schuldverschreibungen wurden anschließend mit einem gewichteten Durchschnittszinssatz von 2,52 in US-Dollar umgetauscht.

Im September kaufte Schlumberger 783 Millionen US-Dollar seiner im Umlauf befindlichen, im Jahr 2020 fälligen 3,000 Schuldverschreibungen und 321 Millionen US-Dollar seiner im Umlauf befindlichen, im Jahr 2022 fälligen 3,625 Schuldverschreibungen zurück.

Am 2. Oktober 2019 gab Schlumberger und Rockwell Automation den Abschluss ihres zuvor angekündigten Joint Ventures, Sensia, bekannt, dem ersten digital ausgerichteten Anbieter von integrierten Automatisierungslösungen für die Öl- und Gasindustrie. Rockwell Automation besitzt 53 des Joint Venture, und Schlumberger besitzt 47 %. Rockwell Automation leistete bei Abschluss eine Barzahlung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar an Schlumberger.

Am 17. Oktober 2019 genehmigte der Firmenvorstand von Schlumberger eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,50 US-Dollar pro Aktie ausstehender Stammaktien, die am 10. Januar 2020 an die am 4. Dezember 2019 eingetragenen Aktionäre auszuschütten ist.

Konsolidierter Umsatz nach Region

(Angaben in Mio.) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Veränderung 30. Sept. 2019 30. Juni 2019 30. Sept. 2018 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Nordamerika 2.850 US-Dollar 2.801 US-Dollar 3.189 US-Dollar 2 % -11 % Lateinamerika 1.014 1.115 978 -9 % 4 % Europa/GUS/Afrika 2.062 1.896 1.820 9 % 13 % Nahost und Asien 2.553 2.452 2.417 4 % 6 % Sonstiges 62 5. 100 n. a. n. a. 8.541 US-Dollar 8.269 US-Dollar 8.504 US-Dollar 3 % 0 % Umsätze in Nordamerika 2.850 US-Dollar 2.801 US-Dollar 3.189 US-Dollar 2 % -11 % Internationale Umsätze 5.629 US-Dollar 5.463 US-Dollar 5.215 US-Dollar 3 % 8 % Umsatz Nordamerika ohne Cameron 2.261 US-Dollar 2.201 US-Dollar 2.545 US-Dollar 3 % -11 % Auslandsumsatz ohne Cameron 4.857 US-Dollar 4.708 US-Dollar 4.502 US-Dollar 3 % 8 % n. a. nicht aussagekräftig Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu eingeordnet, damit sie mit der Darstellung des gegenwärtigen Berichtszeitraums übereinstimmen.

Der Umsatz im dritten Quartal lag bei 8,5 Milliarden US-Dollar und somit im Quartalsvergleich um 3 höher. Der Umsatz in Nordamerika von 2,8 Milliarden US-Dollar nahm um 2 zu, und der internationale Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar nahm um 3 zu.

Nordamerika

Der konsolidierte Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar in der Region Nordamerika war um 2 höher als im Vorquartal. Dies war zurückzuführen auf seismische Multiclient-Lizenzen bei WesternGeco und erhöhte Offshore-Aktivitäten bei Bohrungen und Stimulation, die sich positiv auf die Produktlinien Drilling Measurements, Completions und Well Services auswirkten. Die Umsätze auf dem Festland waren etwas höher, da eine mäßige Zunahme der Aktivitäten von OneStim teilweise durch schwächere Preise aufgewogen wurden. Die Umsätze durch Bohrungen auf dem Festland blieben im Wesentlichen unverändert, da unser an direkt in Becken nutzbarer Technologie orientierter Ansatz bei Verkauf und Leasing von Bohrausrüstung zum Ausgleich des Rückgangs bei den Bohraktivitäten aufgrund der geringen Anzahl der Bohranlagen beitrug. Zum Ende des Quartals verlangsamten sich die OneStim-Aktivitäten, da Fracking-Programme aufgrund von Einschränkungen bei Kundenbudgets und Cashflows entweder zurückgestellt oder abgebrochen wurden, was für das vierte Quartal für weitere Ungewissheit sorgte.

International

Der konsolidierte Umsatz von 1,0 Milliarden US-Dollar in der Region Lateinamerika ging gegenüber den Vorquartal um 9 zurück. Dies lag hauptsächlich an den geringeren Umsätzen im GeoMarket Lateinamerika Süd aufgrund geringerer Umsätze von Cameron Drilling Systems und geringerer Aktivitäten von Well Services und Schlumberger Production Management (SPM) in Argentinien. Die Umsätze im GeoMarket Mexiko und Zentralamerika gingen aufgrund geringerer Aktivitäten von Integrated Drilling Services (IDS) auf dem Festland und geringerer IOC-Explorationsaktivitäten vor der Küste zurück. Im lateinamerikanischen GeoMarket Nord wurde der Umsatz durch höhere SPM-Aktivitäten und eine höhere Produktion, hauptsächlich in Ecuador, getrieben. Aktuelle Einstellungen der Förderung in Ecuador aufgrund der anhaltenden Unruhen könnten sich jedoch potentiell auf unsere Umsätze im vierten Quartal auswirken.

Der konsolidierte Umsatz der Region Europa/GUS/Afrika in Höhe von 2,0 Milliarden US-Dollar nahmen gegenüber dem Vorquartal um 9 zu. Dies war zurückzuführen auf die Kampagnen bei Aktivitäten im Hochsommer im GeoMarket Russland und Zentralasien und in der Nordsee sowie den Beginn neuer Projekte in den GeoMarkets Subsahara-Afrika und Nordamerika. Vom Wachstum in Russland profitierten vor allem Wireline, Drilling Measurements und Well Services. Das Wachstum in der Nordsee war vor allem auf verstärkte Stimulationsarbeiten von Well Services und intensivere Explorationsaktivitäten von Wireline in Norwegen zurückzuführen. Die Umsätze im GeoMarket Subsahara-Afrika stiegen aufgrund der Zunahme der Bohranlagen, der Erhöhung der Bohrinterventionen und des Beginns neuer integrierter Bohrprojekte. Der Umsatz von Cameron stieg in diesem Bereich aufgrund der gestiegenen Verkäufe von OneSubsea- und Surface-Systems-Geräten ebenfalls, vor allem in den GeoMarkets Vereinigtes Königreich und Kontinentaleuropa und Subsahara-Afrika.

Der konsolidierte Umsatz der Region Naher und Mittlerer Osten und Asien in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 %. Dies war zurückzuführen auf ein zweistelliges Wachstum in Asien, insbesondere in China, Australien und Indien. Das Wachstum in China war vor allem zurückzuführen auf erhöhte Aktivitäten bei Bohrungen und Exploration sowie beim Verkauf von Ausrüstung. Australien profitierte von höheren Offshore-Bohraktivitäten und Verkäufen von Software Integrated Solutions (SIS) bei der Bereitstellung einer unternehmensweiten DELFI-Umgebung, und in Indien gab es Wachstum aufgrund höherer Aktivitäten von Integrated Services Management (ISM). Im Nahen und Mittleren Osten stiegen die Umsätze im GeoMarket Saudi-Arabien und Bahrain aufgrund höherer Fracking-Aktivitäten und Verkäufe von Cameron-Ausrüstung, was teilweise durch geringere Bohraktivitäten aufgewogen wurde. Im GeoMarket Östlicher Mittlerer Osten waren die Umsätze aufgrund geringerer IDS-Aktivitäten im Irak geringer.

Reservoir Characterization

(Angaben in Mio.) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Veränderung 30. Sept. 2019 30. Juni 2019 30. Sept. 2018 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 1.651 US-Dollar 1.558 US-Dollar 1.587 US-Dollar 6 % 4 % Betriebsgewinn vor Steuern 360 US-Dollar 317 US-Dollar 361 US-Dollar 14 % 0 % Betriebsmarge vor Steuern 21,8 % 20,3 22,7 149 Basispunkte -90 Basispunkte

Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu eingeordnet, damit sie mit der Darstellung des gegenwärtigen Berichtszeitraums übereinstimmen.

Der Umsatz im Bereich Reservoircharakterisierung, von dem 82 von den internationalen Märkten generiert wurden, stieg gegenüber dem Vorquartal aufgrund der Kampagnen bei Aktivitäten im Hochsommer um 6 auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum wurde primär durch die Aktivitäten von Wireline in Russland und vor der Küste Chinas und Australiens sowie durch erhöhte ISM-Projektaktivitäten in Indien geprägt. Der Anstieg des Umsatzes im Bereich Reservoir Characterization wurde auch durch höhere Umsätze durch die seismischen Multiclient-Lizenzen von WesternGeco in Nordamerika sowohl auf dem Festland als auch vor der Küste getragen.

Die Betriebsmarge vor Steuern im Bereich Reservoir Characterization von 22 war um 149 Basispunkte (bps) höher als im Vorquartal, was auf die Hochsommerkampagnen bei Wireline und die stärkeren Umsätze durch die seismischen Multiclient-Lizenzen von WesternGeco zurückzuführen ist.

Bohrungen

(Angaben in Mio.) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Veränderung 30. Sept. 2019 30. Juni 2019 30. Sept. 2018 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 2.470 US-Dollar 2.421 US-Dollar 2.429 US-Dollar 2 % 2 % Betriebsgewinn vor Steuern 305 US-Dollar 300 US-Dollar 339 US-Dollar 2 % -10 % Betriebsmarge vor Steuern 12,4 % 12,4 14,0 -5 Basispunkte -161 Basispunkte

Der Umsatz mit Bohrungen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar, von denen 75 aus den internationalen Märkten stammten, stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 %. Die stärkeren internationalen Aktivitäten waren primär durch stabile Ergebnisse in Russland aufgrund der Bohrkampagne im Hochsommer geprägt. Höhere Bohraktivität in China und Australien trug ebenfalls zum Wachstum gegenüber dem Vorquartal bei. Dieses Wachstum wurde jedoch teilweise durch geringere Bohraktivitäten in Saudi-Arabien aufgewogen. Während die Aktivitäten bei Schieferbohrungen auf dem nordamerikanischen Festland durch die geringere Anzahl der Bohranlagen in den USA beeinträchtigt wurden, konnte unser an direkt in Becken nutzbarer Technologie orientierter Ansatz bei Verkauf und Leasing von Bohrausrüstung den Rückgang der Umsätze aufwiegen. Drilling Measurements konnte das internationale Wachstum in allen GeoMarkets steigern, vor allem in Russland und Zentralasien. Die Umsätze von IDS waren aufgrund geringerer Aktivitäten auf dem Festland in Mexiko, Saudi-Arabien und dem Irak geringer als im Vorquartal.

Die Betriebsmarge vor Steuern von 12 blieb gegenüber dem Vorquartal im Wesentlichen unverändert, da Verbesserungen der Marge bei Drilling Measurements durch geringere Margen aus Projekten von M-I SWACO und IDS in der Region Naher und Mittlerer Osten aufgewogen wurden.

Production

(Angaben in Mio.) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Veränderung 30. Sept. 2019 30. Juni 2019 30. Sept. 2018 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 3.153 US-Dollar 3.077 US-Dollar 3.249 US-Dollar 2 % -3 % Betriebsgewinn vor Steuern 288 US-Dollar 235 US-Dollar 320 US-Dollar 22 % -10 % Betriebsmarge vor Steuern 9,1 % 7,6 9,9 148 Basispunkte -72 Basispunkte

Der Umsatz des Bereichs Production von 3,2 Milliarden US-Dollar, davon 55 auf den internationalen Märkten, stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 %. Dies wurde vor allem durch höhere internationale Aktivitäten für Completions in den GeoMarkets Ferner Osten und Australien, Russland und Zentralasien sowie Subsahara-Afrika verursacht. Die Umsätze von Well Services und Completions waren in Saudi-Arabien und Russland ebenfalls höher, wurden jedoch durch geringere Aktivitäten in Argentinien teilweise aufgewogen. Artificial Lift Solutions hatte auf dem nordamerikanischen Festland, in Nordafrika, Ecuador und Europa höhere Ergebnisse. Auf dem nordamerikanischen Festland blieben die Umsätze von OneStim im Wesentlichen gleich, da die Aktivitäten leicht zunahmen, aufgewogen durch schwächere Preise. Zum Ende des Quartals verlangsamten sich die Aktivitäten von OneStim, da Fracking-Programme aufgrund von Einschränkungen bei Kundenbudgets und Cashflows entweder zurückgestellt oder abgebrochen wurden, was für das vierte Quartal für weitere Ungewissheit sorgte.

Die Betriebsmarge vor Steuern von 9 des Bereichs Production nahm gegenüber dem Vorquartal um 148 Basispunkte zu, was vor allem auf verbesserte internationale Margen aufgrund höherer Aktivitäten zurückzuführen war. Außerdem machten die geringeren Ausgaben aufgrund von Wertminderungen und Abschreibungen infolge der Firmenwertabschreibungen im dritten Quartal 2019 knapp die Hälfte der Margenerhöhung im Vergleich zum Vorquartal aus.

Cameron

(Angaben in Mio.) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit Veränderung 30. Sept. 2019 30. Juni 2019 30. Sept. 2018 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 1.363 US-Dollar 1.328 US-Dollar 1.386 US-Dollar 3 % -2 % Betriebsgewinn vor Steuern 173 US-Dollar 165 US-Dollar 160 US-Dollar 5 % 8 % Betriebsmarge vor Steuern 12,7 % 12,4 11,5 29 Basispunkte 117 Basispunkte

Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu eingeordnet, damit sie mit der Darstellung des gegenwärtigen Berichtszeitraums übereinstimmen.

Der Umsatz der Cameron Group in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar, wovon 57 von den internationalen Märkten stammten, stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 an. Dies war zurückzuführen auf höhere internationale Umsätze bei Surface Systems, OneSubsea und Drilling Systems. Die Umsätze von Valves Process Systems gingen aufgrund geringerer Aktivitäten in Nordamerika zurück. Die internationalen Umsätze nach geografischem Gebiet stiegen gegenüber dem Vorquartal um 2 %, vor allem aufgrund starken Wachstums in den Regionen Europa/GUS/Afrika sowie Naher und Mittlerer Osten und Asien, während die Umsätze in Nordamerika um 2 zurückgingen.

Die operative Marge vor Steuern von Cameron war mit 13 gegenüber dem Vorquartal im Wesentlichen unverändert. Die erhöhte Profitabilität bei OneSubsea wurde teilweise durch geringere Margen bei den anderen Produktlinien von Cameron aufgewogen.

Eckpunkte des Quartals

Im dritten Quartal konnten wir mehrere wichtige Meilensteine bei der Umsetzung unserer digitalen Strategie realisieren. Auf dem SIS Global Forum 2019 haben wir eine Reihe neuer Technologien und zentraler Entwicklungen innerhalb der Umgebung für kognitive E&P DELFI auf den Markt gebracht.

Seit der Einführung der DELFI-Umgebung haben etwa 100 Kunden diese Umgebung übernommen, während wir weiterhin neue Anwendungen vorstellen. Wir haben außerdem unsere Zusammenarbeit mit Branchen- und Technologiepartnern auf die Verbesserung der Kapazitäten von DELFI ausgedehnt.

In diesem Quartal haben wir eine Vereinbarung mit Chevron und Microsoft zur Beschleunigung der Bereitstellung von Lösungen für die DELFI-Umgebung in der Azure-Cloud unterzeichnet, um eine breitere Übernahme zu ermöglichen. Außerdem haben wir branchenführende Analyse- und Virtualisierungstechnologien von TIBCO Software Inc. ins Programm aufgenommen und vier neue E&P-Anwendungen auf den Markt gebracht.

Mit den vier neuen cloudnativen Anwendungen Lösungen für ExplorePlan, DrillOps, FDPlan und ProdOps können Workflows optimiert und Kooperationen ermöglicht werden, so dass die Bereitstellung umsetzbarer Einblicke beschleunigt wird. Mit diesen Anwendungen kann die DELFI-Umgebung jetzt Lösungen für verschiedene E&P-Bereiche anbieten. WesternGeco integriert weiterhin über die digitale Plattform für die Arbeit unter der Oberfläche GAIA* digitale Workflows und Prozesse in sein Asset-light-Modell. Wir gehen davon aus, dass die GAIA-Plattform der erste Marktplatz der Branche für verschiedenste Daten für die Arbeit unter der Oberfläche ist, einschließlich seismischer Multiclient-Datensätze und externer Datensätze. Zur aktuellen Ergänzung gehören die globalen E&P-Datensätze von IHS Markit.

Wir haben vor Kurzem eine digitale Plattform für Formationstests sowie eine Reihe direkt in Becken nutzbarer Technologien auf den Markt gebracht, die sich alle günstig auf die Ergebnisse unserer Kunden ausgewirkt haben:

Die Testplattform Ora* für intelligente Wireline-Formationstests ist das erste Schlumberger-Tool, das auf einer cloudnativen Plattform erstellt wurde. Es verbindet Software und Hardware für dynamische Reservoir-Charakterisierung unter allen Bedingungen. Die Ora-Plattform liefert umsetzbare Einblicke für Entscheidungen in Echtzeit. In Mexiko war die Ora-Plattform der erste Wireline-Formationstester, mit dem hochwertige Gaskondensatproben in einer anspruchsvollen Karbonatformation mit einer Permeabilität unter 0,03 mD bei 360 degF und einem Druck von 20.000 psi entnommen werden konnten. Diese Technologie trug dazu bei, dass Pemex die Verdreifachung der geschätzten Reserven für den wichtigsten Fund der letzten 25 Jahre auf dem mexikanischen Festland bekanntgeben konnte.

Das System NeoSteer* für die Steuerung an der Bohrspitze ermöglicht das Bohren schärferer Kurvenabschnitte und geraderer Lateralbohrungen, ohne dass das Zusammenbauen an der Bohrlochsohle (Bottomhole Assembly, BHA) zwischen Abschnitten verändert werden müsste. Die steuerbare Bohrspitze liefert verbesserte Leistung mit Gammastrahlensensoren und kann so hochwertige Daten für die neuesten Bohrverlauf-Algorithmen und Datenanalysen liefern. Damit wird die Bohrgenauigkeit verbessert, und es werden signifikante Zeit- und Kostenersparnisse möglich, da das Ausschalten beim Ändern der BHA wegfällt. Im DJ-Becken nutzte SRC Energy das System NeoSteer CL* für die Steuerung an der Bohrspitze in Kurven und Lateralbohrungen, um eine Bohrplatte aus zwölf Bohrungen für vertikale, gebogene und laterale Abschnitte zu bohren. SRC Energy konnte die Penetrationsrate (Rate of Penetration, ROP) um 20 erhöhen. Damit konnten bis zu 21 Stunden bei einer einzigen Bohrung eingespart werden, während gleichzeitig verschiedene Zonen in der unkonventionellen Niobrara Shale Formation angepeilt wurden.

Durch die Einführung der Panzerummantelungs-Legierung Aegis* für Bohrspitzen erhöht sich im Vergleich zu konventionellen Matrix-Bohrspitzen aus polykristallinen Diamanten (Polycrystalline Diamond Compact, PDC) der Widerstand gegen Bit-Erosion um 400 und die Stärke um 40 %. Mit Aegis-Ummantelungen sind direkt in Becken nutzbare Designs möglich, die die ROP erhöhen. Im Anadarko-Becken in Oklahoma wurden zwei Bohrspitzen mit Stahlkörper und Aegis-Ummantelung in acht Bohrungen für einen namhaften Betreiber der Mitte des Kontinents genutzt. Mit Aegis-Ummantelung wurde ein Bohrspitzen-Design mit größeren Blättern und optimaler Düsenplatzierung möglich. Das resultierte in einer Erhöhung der ROP um 36 im Vergleich zu direkten Offset-Durchgängen mit Matrix-PDC-Bohrspitzen. Der Kunde konnte die Bohrzeit der acht Durchgänge um 27 %, d. h. etwa 179 Stunden reduzieren.

Die Muzic*-Technologie für drahtlose Telemetrie der Premiumklasse ermöglicht den Zugang in Echtzeit für Downhole-Reservoir-Testdaten bei hohen Temperaturen bis zu 392 degF. In der Region des Golfkooperationsrats (GKR) wurde ein direkt in Becken nutzbarer Ansatz für einen Kunden umgesetzt, um neue Ressourcen in tieferen Reservoirs mit höheren Formationstemperaturen einzuschätzen. Die Muzic Aeon-Telemetrie wurde im Rahmen eines umfassenden Bohrstangen-Testsystems in einer 17.000 Fuß tiefen Bohrung mit Temperaturen von voraussichtlich bis zu 365 degF eingesetzt. Das Muzic Aeon-Telemetriesystem konnte die Temperaturbeschränkungen bewältigen, die mit konventionellen drahtlosen Telemetriesystemen einhergehen, und lieferte zuverlässige Downhole-Daten mit minimaler Verzögerung an die Oberfläche. Durch diese technologiefähige Lösung konnte die Kundenleistung verbessert werden, da Mitarbeiter auf Bohranlagen, Ingenieure bei Bohrtests und unter der Oberfläche arbeitende Teams so den Betrieb überwachen und zeitnahe Entscheidungen treffen konnten, die einem festgelegten Verfahren für das Managen von Veränderungen entsprechen.

In Nordamerika steigt die Nachfrage nach den proprietären Lösungen von Schlumberger für Ausfachungs-Bohrtechnologien weiterhin. Im Jahr 2019 ist die Anzahl der Arbeitsplätze, an denen unsere direkt in Becken nutzbaren Technologien genutzt werden einschließlich des Fracking-Geometrie-Kontrollservice BroadBand Shield* und des Service WellWatcher Stim* für die Stimulationsüberwachung zur Abschwächung schädlich Fracking-Hits im Vergleich zu 2018 um das Sechsfache gestiegen. Diese Technologien werden erfolgreich in mehreren Becken in Nordamerika eingesetzt.

In North Dakota nutzte OneStim die unkonventionellen Reservoir-Abschlussservices der Marke BroadBand* zur Erhöhung der Ölförderung in zwei neuen Ausfachungsbohrungen durch die Whiting Petroleum Corporation. Eine multidisziplinäre Kooperation ergab eine optimierte Strategie für Abschlüsse, bei der die Fracking-Services der Marke BroadBand Sequence* und der Service BroadBand Shield kombiniert wurden, um ein unerwünschtes Wachstum der Fracturing-Höhe zu verhindern, so dass die Ölförderung aus den angepeilten Abschnitten maximiert werden konnte. Dementsprechend übertreffen die Bohrungen nahegelegene Ausgleichsbohrungen in den Formationen Bakken bzw. Three Forks jeweils um 37 und 48 und nutzen Stützmittel ähnlich intensiv.

Im Permian-Becken nutzte OneStim die Services WellWatcher Stim und BroadBand Shield für Callon Petroleum, um "Parent-Child"-Interferenzen zwischen Bohrungen zu vermeiden. Durch die Verwendung chemischer Tags zur Ermittlung potentieller Kommunikationsschaltstellen während des gesamten Verfahrens der Bohrstimulation konnte bestätigt werden, dass der Service Broadband Shield eine effektive Prävention von Transfers zwischen Bohrungen ermöglichte.

Die Verbindung von direkt in Becken nutzbaren Technologien und -Leistungsmodellen ist durch erhöhte Effizienz und Workflow-Optimierung die Grundlage für die Leistung unserer Kunden.

Im Permian-Becken haben Occidental und Schlumberger bei der Etablierung eines differenzierten, unkonventionellen Programms zur Erschließung von Vermögenswerten zusammengearbeitet. Occidental hat die Aventine-Anlage gebaut. Es handelt sich um ein integriertes Zentrum für Betrieb und Logistik in New Mexico, das ein zentraler Teil der Strategien des Unternehmens für Führung, Innovationen und Outperformance im Becken ist. Als exklusiver Anbieter spezifischer Services wie Fracking und Pumpdown-Perforation hat Schlumberger eine neue Basis innerhalb von Aventine gebaut und betreibt diese. Beide Unternehmen realisieren Rekordeffizienzen beim Hydraulic Fracturing. Dies ist möglich durch die kooperative Optimierung von Workflows und neue, direkt in Becken nutzbare Technologien wie u. a. die Technologie MonoFlex* für die Zufuhr von Fracking-Flüssigkeit mit Dual-Verbindung und das Perforationssystem für mehrphasige Stimulation Fractal*. Infolgedessen konnten die OneStim-Flotten die jeweiligen Permian-Rekorde beider Unternehmen bei den Phasen pro Monat in diesem Jahr bei vier verschiedenen Gelegenheiten brechen. Eine Flotte konnte 267 Phasen realisieren. Außerdem stellte eine Fracking-Flotte eine zweiteilige Bohrplatte mit durchschnittlich 20,2 Stunden Pumpzeit pro Tag und einem Maximum von 21,8 Stunden für einen einzigen Tag fertig. Das liegt deutlich über den typischen Pumpzeiten der Branche von 12 bis 15 Stunden pro Tag bei vergleichbaren Operationen.

Finanzübersicht

Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und (Verlust-)rechnung

(Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie) Drittes Quartal Neunmonatszeitraum Zeiträume bis zum 30. September 2019 2018 2019 2018 Umsatz 8.541 US-Dollar 8.504 US-Dollar 24.689 US-Dollar 24.636 US-Dollar Zinsen und sonstige Erträge 21 36 61 118 Ausgaben Umsatzkosten 7.385 7.324 21.594 21.306 Forschung und technische Entwicklung 176 177 527 524 Gemeinkosten und Verwaltungskosten 120 105 345 330 Wertminderungen und Sonstiges (1) 12.692 12.692 184 Beteiligung 160 147 462 434 Gewinn/(Verlust) vor Steuern (11.971 US-Dollar) 787 US-Dollar (10.870) US-Dollar 1.976 US-Dollar Steueraufwand (-vorteil) (1) (598) 129 (420) 348 Nettogewinn/(-verlust) (1) (11.373) US-Dollar 658 US-Dollar (10.450) US-Dollar 1.628 US-Dollar Nettogewinn aus Minderheitsbeteiligungen 10 14 20 29 Auf Schlumberger entfallender Nettogewinn/(-verlust) (1) (11.383) US-Dollar 644 US-Dollar (10.470) US-Dollar 1.599 US-Dollar Verwässerter Gewinn/(Verlust) je Aktie von Schlumberger (1) (8,22) US-Dollar 0,46 US-Dollar (7,56) US-Dollar 1,15 US-Dollar Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien 1.385 1.385 1.385 1.385 Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien mit angenommener Verwässerung 1.385 1.392 1.385 1.393 In Ausgaben enthaltene Wertminderungen und Abschreibungen (2) 900 US-Dollar 887 US-Dollar 2.741 US-Dollar 2.637 US-Dollar

(1) Weitere Einzelheiten finden sich im Abschnitt "Belastungen und Gutschriften". (2) Enthält Wertminderungen von Sachanlagen, Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte, Aufwendungen für seismische Multiclient-Daten und SPM- Investitionen.

Zusammengefasste konsolidierte Bilanz

(Angaben in Mio.) 30. Sept. 31. Dez. Unterlagen 2019 2018 Umlaufvermögen Barmittel und kurzfristige Kapitalanlagen 2.292 US-Dollar 2.777 US-Dollar Forderungen 8.332 US-Dollar 7.881 Sonstiges Umlaufvermögen 5.527 5.073 16.151 15.731 Anlagevermögen 9.605 11.679 Seismische Multiclient-Daten 593 601 Firmenwert (Goodwill) 16.112 24.931 Immaterielle Vermögenswerte 7.282 8.727 Sonstige Aktiva 8.247 8.838 57.990 US-Dollar 70.507 US-Dollar Passiva Kurzfristige Verbindlichkeiten Laufende Verbindlichkeiten und Rückstellungen 10.364 US-Dollar 10.223 US-Dollar Geschätzte Verbindlichkeiten für Ertragssteuer 1.078 1.155 Kurzfristige Kredite und kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten 340 1.407 Auszuschüttende Dividenden 701 701 12.483 13.486 Langfristige Verbindlichkeiten 16.333 14.644 Latente Steuern 591 1.441 Pensionsnebenleistungen 1.101 1.153 Sonstige Verbindlichkeiten 3.155 3.197 33.663 33.921 Eigenkapital 24.327 36.586 57.990 US-Dollar 70.507 US-Dollar

Liquidität

(Angaben in Mio.) Komponenten der Liquidität 30. Sept.

2019 30. Juni

2019 31. Dez.

2018 30. Sept.

2018 Barmittel und kurzfristige Kapitalanlagen 2.292 US-Dollar 2.348 US-Dollar 2.777 US-Dollar 2.854 US-Dollar Kurzfristige Kredite und kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten (340) (98) (1.407) (3.215) Langfristige Verbindlichkeiten (16.333) (16.978) (14.644) (14.159) Nettoverbindlichkeiten (1) (14.381) US-Dollar (14.728) US-Dollar (13.274) US-Dollar (14.520) US-Dollar Details zu Veränderungen der Liquidität folgen: Neun Drittes Neun Monate Quartal Monate Zeiträume bis zum 30. September 2019 2019 2018 Nettogewinn/(-verlust) vor Minderheitsanteilen (10.450) US-Dollar (11.373) US-Dollar 1.628 US-Dollar Wertminderung und andere Belastungen abzüglich Steuern 11.979 11.979 164 1.529 US-Dollar 606 US-Dollar 1.792 US-Dollar Wertminderungen und Abschreibungen (2) 2.741 900 2.637 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 329 135 259 Änderung beim Betriebskapital (1.340) 120 (1.147) Sonstiges (80) (16) (159) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (3) 3.179 US-Dollar 1.745 US-Dollar 3.382 US-Dollar Investitionsausgaben (1.230) (413) (1.539) SPM-Investitionen (526) (194) (719) Kapitalisierte seismische Multiclient-Daten (181) (72) (63) Freier Cashflow (4) 1.242 1.066 1.061 Ausgeschüttete Dividenden (2.077) (692) (2.077) Aktienrückkaufprogramm (278) (79) (300) Erträge aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen 219 113 256 Firmenakquisitionen und Investitionen, abzüglich erworbener Barmittel und übernommener Verbindlichkeiten (21) (4) (290) Sonstiges (192) (57) (60) (Erhöhung) Rückgang von Nettoverbindlichkeiten (1.107) 347 (1.410) Nettoverbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums (13.274) (14.728) US-Dollar (13.110) Nettoverbindlichkeiten zum Ende des Zeitraums (14.381) US-Dollar (14.381) US-Dollar (14.520) US-Dollar

(1) "Nettoverbindlichkeiten" sind Bruttoverbindlichkeiten abzüglich von Barmitteln, kurzfristigen Kapitalanlagen und bis zur Fälligkeit gehaltenen festverzinslichen Kapitalanlagen. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass die Nettoverbindlichkeiten eine nützliche Kennzahl in Bezug auf den Verschuldungsgrad von Schlumberger sind, weil sie die Barmittel und Kapitalanlagen enthalten, die zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten verwendet werden könnten. Nettoverbindlichkeiten bilden eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zusätzlich zu den Gesamtschulden, nicht jedoch als Alternative oder als überlegene Kennzahl betrachtet werden sollte. (2) Enthält Wertminderungen von Sachanlagen, Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte, Aufwendungen für seismische Multiclient-Daten und SPM-Investitionen. (3) Enthält Abfindungszahlungen in Höhe von 104 Millionen US-Dollar bzw. 33 Millionen US-Dollar jeweils für die neun Monate und das dritte Quartal bis zum 30. September 2019 und 265 Millionen US-Dollar für die neun Monate bis zum 30. September 2018. (4) Der "freie Cashflow" bezieht sich auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Kapitalaufwendungen, SPM-Investitionen und kapitalisierter Kosten für seismische Multiclient-Daten. Die Geschäftsführung ist der Meinung, dass der freie Cashflow eine wichtige Kennzahl zur Bemessung der Liquidität des Unternehmens darstellt und für Anleger und die Geschäftsführung ein nützlicher Messwert für die Fähigkeit von Schlumberger ist, um Liquidität zu generieren. Sobald die geschäftlichen Notwendigkeiten und Verpflichtungen erfüllt sind, können diese Barmittel zur Reinvestition in das Unternehmen für zukünftiges Wachstum oder zur Auszahlung an unsere Aktionäre durch Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe verwendet werden. Der freie Cashflow stellt nicht den residualen Cashflow für beliebige Ausgaben dar. Der freie Cashflow bildet eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zusätzlich, nicht jedoch als Alternative für den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder diesem gegenüber als überlegen angesehen werden sollte.

Belastungen und Gutschriften

Zusätzlich zu den Finanzergebnissen, die in Übereinstimmung mit den in den USA allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) ermittelt wurden, umfasst diese Pressemitteilung zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2019 auch nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen (gemäß Definition nach Verordnung G der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC). Der Nettogewinn (-verlust) ohne Belastungen und Gutschriften sowie davon abgeleitete Messwerte (einschließlich verwässerter Gewinn je Aktie ohne Belastungen und Gutschriften, Nettogewinn (-verlust) von Schlumberger ohne Belastungen und Gutschriften sowie effektiver Steuersatz ohne Belastungen und Gutschriften) sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Die Geschäftsführung ist Ansicht, dass der Ausschluss von Belastungen und Gutschriften von diesen Finanzkennzahlen die Möglichkeit bietet, die Geschäftstätigkeit von Schlumberger im Vergleich zwischen den einzelnen Perioden effektiver zu bewerten und geschäftliche Trends zu identifizieren, die andernfalls durch die ausgeschlossenen Posten überdeckt würden. Diese Kennzahlen werden von der Unternehmensleitung auch als Leistungsindikatoren zur Festlegung bestimmter Leistungsvergütungen genutzt. Die vorstehenden nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen oder Leistungsindikatoren angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Nachfolgend dargestellt ist eine Abstimmung dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen mit den vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.

(Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie) Drittes Quartal 2019 Vor Steuern Steuer Minderheitsbeteiligungen

Netto Verwässertes

Ergebnis je Aktie Nettoeinnahmen (-verlust) von Schlumberger (GAAP-Grundlage) (11.971) US-Dollar (598) US-Dollar 10 US-Dollar (11.383) US-Dollar (8,22) US-Dollar Firmenwert (Goodwill) 8.828 43 8.785 6,34 Druckpumpen in Nordamerika 1.575 344 1.231 0,89 Immaterielle Vermögenswerte 1.085 248 837 0,60 Sonstige im Zusammenhang mit Nordamerika 310 53 257 0,19 Schlumberger Production Management 294 294 0,21 Investitionen nach der Equity-Methode 231 12 219 0,16 Argentinien 127 127 0,09 Sonstiges 242 13 229 0,17 Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften 721 US-Dollar 115 US-Dollar 10 US-Dollar 596 US-Dollar 0,43 US-Dollar Zweites Quartal 2018 Vor Steuern Steuer Minderheitsbeteiligungen

Netto Verwässertes

Ergebnis je Aktie Nettoeinnahmen von Schlumberger (GAAP-Grundlage) 547 US-Dollar 106 US-Dollar 11 US-Dollar 430 US-Dollar 0,31 US-Dollar Belegschaftsverkleinerungen 184 20 164 0,12 Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften 731 US-Dollar 126 US-Dollar 11 US-Dollar 594 US-Dollar 0,43 US-Dollar

(Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie) Erste neun Monate 2019 Vor Steuern Steuer Minderheitsbeteiligungen

Netto Verwässertes

Ergebnis je Aktie* Nettoeinnahmen (-verlust) von Schlumberger (GAAP-Grundlage) (10.870) US-Dollar (420) US-Dollar 20 US-Dollar (10.470) US-Dollar (7,56) US-Dollar Firmenwert (Goodwill) 8.828 43 8.785 6,34 Druckpumpen in Nordamerika 1.575 344 1.231 0,89 Immaterielle Vermögenswerte 1.085 248 837 0,60 Sonstige im Zusammenhang mit Nordamerika 310 53 257 0,19 Schlumberger Production Management 294 294 0,21 Investitionen nach der Equity-Methode 231 12 219 0,16 Argentinien 127 127 0,09 Sonstiges 242 13 229 0,17 Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften 1.822 US-Dollar 293 US-Dollar 20 US-Dollar 1.509 US-Dollar 1,08 US-Dollar Erste neun Monate 2018 Vor Steuern Steuer Minderheitsbeteiligungen

Netto Verwässertes

Ergebnis je Aktie Nettoeinnahmen von Schlumberger (GAAP-Grundlage) 1.976 US-Dollar 348 US-Dollar 29 US-Dollar 1.599 US-Dollar 1,15 US-Dollar Belegschaftsverkleinerungen 184 20 164 0,12 Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften 2.160 US-Dollar 368 US-Dollar 29 US-Dollar 1.763 US-Dollar 1,27 US-Dollar *Rundungsfehler möglich.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 wurden keine Belastungen oder Gutschriften erfasst.

Segmente

(Angaben in Mio.) Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit 30. Sept. 2019 30. Juni 2019 30. Sept. 2018 Umsatz Gewinn

(Verlust)

vor

Steuern Umsatz Gewinn

vor

Steuern Umsatz Gewinn

vor

Steuern Reservoir Characterization 1.651 US-Dollar 360 US-Dollar 1.558 US-Dollar 317 US-Dollar 1.587 US-Dollar 361 US-Dollar Bohrungen 2.470 305 2.421 300 2.429 339 Production 3.153 288 3.077 235 3.249 320 Cameron 1.363 173 1.328 165 1.386 160 Ausbuchungen und Sonstiges (96) (30) (115) (49) (147) (28) Betriebsgewinn der Segmente vor Steuern 1.096 968 1.152 Konzern und Sonstiges (231) (238) (234) Zinserträge(1) 7. 9 8 Zinsaufwendungen(1) (151) (146) (139) Belastungen und Gutschriften(2) (12.692) 8.541 US-Dollar (11.971) US-Dollar 8.269 US-Dollar 593 US-Dollar 8.504 US-Dollar 787 US-Dollar (Angaben in Mio.) Neunmonatszeitraum bis 30. Sept. 2019 30. Sept. 2018 Umsatz Gewinn

(Verlust)

vor

Steuern Umsatz Gewinn

vor

Steuern Reservoir Characterization 4.669 US-Dollar 959 US-Dollar 4.602 US-Dollar 987 US-Dollar Bohrungen 7.279 913 6.789 921 Production 9.120 740 9.458 853 Cameron 3.949 486 4.175 522 Ausbuchungen und Sonstiges (328) (126) (388) (63) Betriebsgewinn der Segmente vor Steuern 2.972 3.220 Konzern und Sonstiges (742) (699) Zinserträge(1) 25 44 Zinsaufwendungen(1) (433) (405) Belastungen und Gutschriften (2) (12.692) (184) 24.689 US-Dollar (10.870) US-Dollar 24.636 US-Dollar 1.976 US-Dollar

(1) Ohne die im Segmentergebnis enthaltenen Zinsen. (2) Weitere Einzelheiten finden sich im Abschnitt "Belastungen und Gutschriften".

Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu eingeordnet, damit sie mit der Darstellung des gegenwärtigen Berichtszeitraums übereinstimmen.

Ergänzende Informationen

(1) Was sind die Erwartungen bezüglich Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr 2019? Die Investitionsausgaben (ohne Multiclient- und SPM-Investitionen) für das komplette Jahr 2019 betragen voraussichtlich 1,6 bis 1,7 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 2,2 Milliarden US-Dollar, die 2018 ausgegeben wurden. (2) Wie hoch waren der Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten und der freie Cashflow im dritten Quartal 2019? Der Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten im dritten Quartal 2019 betrug 1,7 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow im dritten Quartal 2019 betrug 1,1 Milliarden US-Dollar. (3) Was war in "Zinsen und sonstige Erträge" für das dritte Quartal 2019 enthalten? Die "Zinsen und sonstige Erträge" für das dritte Quartal 2019 betrugen 21 Millionen US-Dollar. Dieser Betrag setzte sich aus Erträgen aus Investitionen nach der Equity-Methode in Höhe von 13 Millionen US-Dollar sowie Zinserträgen in Höhe von 8 Millionen US-Dollar zusammen. (4) Wie haben sich Zinserträge und Zinsaufwendungen im dritten Quartal 2019 verändert? Die Zinserträge von 8 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal 2019 waren gegenüber dem Vorquartal um 3 Million US-Dollar niedriger. Die Zinsaufwendungen waren mit 160 Millionen US-Dollar um 4 Millionen US-Dollar höher als im Vorquartal. (5) Was ist der Unterschied zwischen den konsolidierten Erträgen (Verlusten) von Schlumberger vor Steuern und dem Betriebsgewinn vor Steuern der Segmente? Der Unterschied besteht hauptsächlich in Posten, die sich auf den Konzern beziehen, Belastungen und Gutschriften, Posten wie Zinserträge und -aufwendungen, die nicht bestimmten Segmenten zugeordnet sind, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und Abschreibungen im Zusammenhang mit bestimmten immateriellen Vermögenswerten sowie gewissen zentral verwalteten Initiativen und sonstigen betriebsfremden Posten. (6) Was war der effektive Steuersatz (Effective Tax Rate, ETR) für das dritte Quartal 2019? Der ETR für das dritte Quartal 2019 betrug bei einer Kalkulation in Übereinstimmung mit GAAP 5 %, was im Vergleich zu 16,7 für das zweite Quartal 2019 steht. Der ETR für das dritte Quartal 2019 unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften betrug 16,0 %. Im zweiten Quartal 2019 waren weder Belastungen noch Gutschriften auszuweisen. (7) Wie viele Stammaktien waren zum 30. September 2019 im Umlauf, und wie hat sich dies gegenüber dem Ende des letzten Quartals verändert? Mit Stand vom 30. September 2019 waren 1,384 Milliarden Stammaktien im Umlauf. Die folgende Tabelle zeigt die Veränderung der Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien vom 30. Juni 2019 bis zum 30. September 2019.

(Angaben in Mio.) Zum 30. Juni 2019 im Umlauf befindliche Aktien 1.383 Gemäß Mitarbeiteraktienkaufplan ausgegebene Aktien 3. Übertragung von Belegschaftsaktien Aktienrückkaufprogramm (2) Zum 30. September 2019 im Umlauf befindliche Aktien 1.384

(8) Was war das gewichtete Mittel der im Umlauf befindlichen Aktien während des dritten Quartals 2019 und während des zweiten Quartals 2019. Wie kann dies mit der durchschnittlich gewichteten Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien bei voller Verwässerung, die zur Berechnung der verwässerten Erträge je Aktie unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften verwendet wird, abgeglichen werden? Das gewichtete Mittel der im Umlauf befindlichen Aktien belief sich während des dritten Quartals 2019 auf 1,385 Milliarden und während des zweiten Quartals 2019 auf 1,384 Milliarden. Es folgt ein Abgleich der durchschnittlich gewichteten Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien mit der durchschnittlichen Anzahl von Aktien bei voller Verwässerung, der zur Berechnung der verwässerten Erträge je Aktie unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften verwendet wird.

(Angaben in Mio.) Drittes Quartal

2019 Zweites Quartal

2019 Gewichtetes Mittel im Umlauf befindlicher Aktien 1.385 1.384 Angenommene Ausübung von Aktienoptionen Gesperrte Belegschaftsaktien 11 11 Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien mit angenommener Verwässerung 1.396 1.395

(9) Wie hoch war der nicht abgeschriebene Saldo der Investitionen von Schlumberger in SPM-Projekte zum 30. September 2019, und wie hat sich dieser in Bezug auf Investitionen und Abschreibungen im Vergleich zum 30. Juni 2019 verändert? Der nicht abgeschriebene Saldo der Investitionen von Schlumberger in SPM-Projekte betrug zum 30. September 2019 rund 3,9 Milliarden US-Dollar und zum 30. Juni 2019 rund 4,2 Milliarden US-Dollar. Diese Beträge sind in der verkürzten Konzernbilanz von Schlumberger unter Sonstige Aktiva enthalten. Die Veränderung des nicht abgeschriebenen Saldos der Investitionen von Schlumberger in SPM-Projekte setzte sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Mio.) Stand zum 30. Juni 2019 4.206 US-Dollar SPM-Investitionen 194 Wertminderung (294) Abschreibung von SPM-Investitionen (188) Sonstiges (15) Stand zum 30. September 2019 3.903 US-Dollar

(10) Wie hoch war der Betrag der Multiclient-Umsätze von WesternGeco im dritten Quartal 2019? Die Multiclient-Umsätze einschließlich Übertragungsgebühren beliefen sich im dritten Quartal 2019 auf 200 Millionen US-Dollar und im zweiten Quartal 2019 auf 181 Millionen US-Dollar. (11) Wie hoch war der Auftragsbestand von WesternGeco am Ende des dritten Quartals 2019? Der Auftragsbestand von WesternGeco aufgrund unterzeichneter Verträge mit Kunden am Ende des dritten Quartals 2019 betrug 321 Millionen US-Dollar. Zum Ende des zweiten Quartals 2019 betrug er 312 Millionen US-Dollar. (12) Wie hoch war der Bestell- und Auftragsbestand für die Segmente OneSubsea und Drilling Systems von Cameron? Der Bestell- und Auftragsbestand für OneSubsea und Drilling Systems war wie folgt:

(Angaben in Mio.) Bestellungen Drittes Quartal

2019 Zweites Quartal

2019 OneSubsea 320 US-Dollar 428 US-Dollar Drilling Systems 163 US-Dollar 196 US-Dollar Auftragsbestand (zum Ende des Zeitraums) OneSubsea* 1.822 US-Dollar 2.170 US-Dollar Drilling Systems 496 US-Dollar 541 US-Dollar *Der Auftragsbestand von OneSubsea im dritten Quartal 2019 umfasst ein abgebrochenes Projekt in der Nordsee

(13) Was sind die Komponenten der Belastung vor Steuern in Höhe von 12,7 Milliarden, die in "Wertminderungen und Sonstiges" in der konsolidierten Gewinn- und (Verlust-)rechnung enthalten sind? Die Komponenten der Belastung vor Steuern in Höhe von 12,7 Milliarden sind folgende (in Millionen):

Firmenwert (Goodwill) (a) 8.828 US-Dollar Immaterielle Vermögenswerte (b) 1.085 US-Dollar Druckpumpen in Nordamerika (c) 1.575 US-Dollar Sonstiges im Zusammenhang mit Nordamerika (d) 310 US-Dollar Argentinien (e) 127 US-Dollar Investitionen nach der Equity-Methode (f) 231 US-Dollar Schlumberger Production Management (g) 294 US-Dollar Sonstige (h) 242 US-Dollar 12.692 US-Dollar

(a) Infolge von Marktbewertungen stellte Schlumberger fest, dass der Buchwert einiger seiner Berichtseinheiten deren beizulegenden Zeitwerte übertraf. Das resultierte in einer Firmenwertabschreibung von 8,8 Milliarden US-Dollar. Diese Abschreibung bezieht sich zum großen Teil auf den Firmenwert im Zusammenhang mit der 2010 erfolgten Übernahme von Smith International, Inc. ("Smith") (einer 100%igen Aktientransaktion) und der 2016 erfolgten Übernahme der Cameron International Corporation (einer 78%igen Aktientransaktion). (b) Schlumberger verzeichnete eine Firmenwertabschreibung von immateriellen Vermögenswerten in Höhe von 1.085 Milliarden US-Dollar. 842 Millionen US-Dollar aus dieser Abschreibung stammen von immateriellen Vermögenswerten, die in Verbindung mit der 2010 erfolgten Übernahme von Smith durch Schlumberger verzeichnet wurden. Die übrigen 243 Millionen US-Dollar stammen vor allem von immateriellen Vermögenswerten, die in Verbindung mit bestimmten anderen Übernahmen in Nordamerika verzeichnet wurden. (c) Schlumberger hat im Zusammenhang mit seinem Geschäftsbereich Druckpumpen in Nordamerika eine Abschreibung in Höhe von 1.575 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Dieser Betrag besteht aus Druckpumpenausstattung im Wert von 1.324 Milliarden US-Dollar und dazugehörigen Vermögenswerten, Nutzungsrechten nach Ausrüstungs-Leasingverträgen im Wert von 98 Millionen US-Dollar, 121 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einer Liefervereinbarung, Beständen im Wert von 19 Millionen US-Dollar und Abfindungen in Höhe von 13 Millionen US-Dollar. (d) Bezieht sich vor allem auf andere Geschäftsbereiche in Nordamerika und besteht aus Anlagevermögenswerten in Höhe von 230 Millionen US-Dollar, Bestandsabschreibungen von 70 Millionen US-Dollar und Abfindungen von 10 Millionen US-Dollar. (e) Infolge der anhaltenden wirtschaftlichen Probleme in Argentinien konnte Schlumberger Belastungen in Höhe von 127 Millionen US-Dollar verzeichnen. Dieser Wert setzt sich aus Anlagewerten von 72 Millionen US-Dollar, einer Abwertung von 26 Millionen US-Dollar sowie Abfindungen von 29 Millionen US-Dollar zusammen. (f) Bezieht sich auf bestimmte Investitionen nach der Equity-Methode, die als nicht nur temporär beeinträchtigt definiert wurden. (g) Bezieht sich auf den Buchwert bestimmter kleinerer SPM-Projekte. (h) Besteht aus Abfindungen von 62 Millionen US-Dollar, 57 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Beschleunigung aktienbasierter Vergütungen für bestimmte Personen; Kosten von 49 Millionen US-Dollar durch Geschäftsveräußerungen, 29 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Rückkauf bestimmter vorrangiger Schuldverschreibungen und 45 Millionen US-Dollar für sonstige Rückstellungen.

(14) Wie hoch ist der Effekt auf die Ergebnisse des dritten Quartals durch die Ausgaben für Wertminderungen und Abschreibungen? Da diese Firmenwertabschreibungen ab dem 31. August 2019 gelten, beinhalten die Betriebsergebnisse für das dritte Quartal eine einmonatige Reduzierung der Ausgaben für Wertminderungen und Abschreibungen von 27 Millionen US-Dollar. Etwa 21 Millionen US-Dollar von diesem Betrag stammen aus dem Segment Production. Die übrigen 6 Millionen US-Dollar sind in unserem Punkt "Konzern und Sonstiges" enthalten. Der Nach-Steuer-Effekt dieser einmonatigen Reduzierung beträgt hinsichtlich des Gewinns je Aktie etwa eineinhalb Cent.

Über Schlumberger

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, Förderungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Mit Produktverkäufen und Dienstleistungen in mehr als 120 Ländern und rund 105.000 Mitarbeitern aus über 140 Ländern bietet Schlumberger das umfassendste Produkt- und Dienstleistungsangebot der Branche von der Exploration über die Förderung bis hin zu integrierten Lösungen von der Pore bis zur Pipeline, mit denen die Kohlenwasserstoffgewinnung optimiert und die Leistungsfähigkeit von Lagerstätten gewährleistet werden kann.

Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag und wies 2018 einen Umsatz in Höhe von 32,82 Milliarden US-Dollar aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.

*Marke von Schlumberger oder von Schlumberger-Unternehmen.

Anmerkungen

Schlumberger veranstaltet am Freitag, den 18. Oktober 2019 eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Medienmitteilung zu den Finanzergebnissen und der Geschäftsprognosen. Die Telefonkonferenz beginnt um 8:30 Uhr Eastern Time bzw. 14.30 Uhr MEZ. Um an dieser öffentlich zugänglichen Konferenz teilzunehmen, rufen Sie bitte ungefähr zehn Minuten vor Beginn die Konferenzzentrale an, entweder unter +1 (800) 288 8967 für Anrufe aus Nordamerika oder unter +1 (612) 333 4911 für Anrufe von außerhalb Nordamerikas. Fragen Sie nach dem "Schlumberger Earnings Conference Call". Nach dem Ende der Telefonkonferenz steht Ihnen bis zum 19. November 2019 eine Wiederholung zur Verfügung. Wählen Sie dazu bitte +1 (800) 475-6701 für Anrufe aus Nordamerika oder +1 (320) 365 3844 für Anrufe von außerhalb Nordamerikas, und geben Sie den Zugangscode 471224 ein. Gleichzeitig zur Telefonkonferenz wird unter www.slb.com/irwebcast ein Webcast zum Mithören angeboten. Ebenfalls steht Ihnen auf derselben Website bis zum 19. November 2019 eine Wiederholung des Webcast zur Verfügung.

Dieser Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2019 sowie unsere anderen Mitteilungen enthalten "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, die jegliche Aussagen umfassen, die keine historischen Tatsachen sind, zum Beispiel: unsere Prognosen oder Erwartungen zu den Geschäftsaussichten; Wachstum von Schlumberger insgesamt und jedem seiner Segmente (und für bestimmte Produkte oder in bestimmten geografischen Regionen in den einzelnen Segmenten); Öl- und Erdgasnachfrage und Steigerung der Förderung; Preise für Öl und Erdgas; Verbesserungen von Betriebsverfahren und Technologien, einschließlich unseres Transformationsprogramms; Kapitalaufwendungen durch Schlumberger und in der Öl- und Gasindustrie; die Geschäftsstrategien der Kunden von Schlumberger; unser effektiver Steuersatz; die zukünftige globale Wirtschaftslage sowie zukünftige Ergebnisse des operativen Geschäfts. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Dazu gehören u. a. die Weltwirtschaftslage; Veränderungen bei Ausgaben für Exploration und Förderung seitens der Kunden von Schlumberger sowie Veränderungen der Intensität der Exploration und Entwicklung von Erdöl und Erdgas; allgemeine wirtschaftliche, politische und geschäftliche Situationen in Schlüsselregionen der Welt; Währungsrisiken; Preisdruck; Wetter und jahreszeitlich bedingte Faktoren; betriebliche Änderungen, Verzögerungen oder Stornierungen; Rückgänge bei der Förderung; Änderungen von behördlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften, einschließlich der Vorschriften zur Erdöl- und Erdgasexploration in Offshore-Gebieten, zu radioaktiven Strahlenquellen, Sprengmitteln, Chemikalien, Fracking-Dienstleistungen und Initiativen zum Klimaschutz; aber auch die Möglichkeit, dass Technologien neuen Herausforderungen bei der Exploration nicht gerecht werden; sowie sonstige Risiken und Unsicherheiten, die in diesem Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2019 und auf unseren aktuellen Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K aufgeführt sind, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurden. Falls eines oder mehrere dieser und anderer Risiken und Unwägbarkeiten (oder die Folgen solcher Entwicklungen) eintreten oder sich unsere grundlegenden Annahmen als unzutreffend erweisen sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Darstellungen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Schlumberger verneint jegliche Absicht zur Überarbeitung oder öffentlichen Aktualisierung solcher Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Gegebenheiten und lehnt jegliche derartige Verpflichtung ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

