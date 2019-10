20 Jahre FUCHS-Förderpreis: FUCHS vergibt im Jubiläumsjahr 75.000 Euro an soziale Projekte in Mannheim DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Sonstiges 20 Jahre FUCHS-Förderpreis: FUCHS vergibt im Jubiläumsjahr 75.000 Euro an soziale Projekte in Mannheim 25.10.2019 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 20 Jahre FUCHS-Förderpreis: FUCHS vergibt im Jubiläumsjahr 75.000 Euro an soziale Projekte in Mannheim Der Mannheimer Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB SE verleiht am 25. Oktober 2019 zum 20. Mal seinen Förderpreis und unterstützt damit 15 soziale Projekte an seinem Heimatstandort. Im Jubiläumsjahr beträgt die Preissumme insgesamt 75.000 Euro. Die Schirmherrschaft hat 2019 erneut Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz übernommen. Im Jahr 2000 wurde der FUCHS-Förderpreis zum ersten Mal vergeben. "Gesellschaftliche Verantwortung und die Unterstützung sozialer Projekte haben bei FUCHS eine lange Tradition. Mit unserem Förderpreis zeichnen wir nicht nur soziale Projekte aus, sondern möchten auch unsere Wertschätzung für das soziale Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer zum Ausdruck bringen", so Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE. "Bereits in den 1990er-Jahren wurden unter der Überschrift ,Ölkännchen hilft' Einnahmen, die auf dem Mannheimer Maimarkt erzielt wurden, an Organisationen gespendet, die sich für Menschen in schwierigen Situationen einsetzen. Über 150 Initiativen haben wir seitdem ausgezeichnet und ich bin stolz, dass sich der FUCHS-Förderpreis in Mannheim fest etabliert hat." Nachhaltiges Wirtschaften und innovative Entwicklungen sind dem Schmierstoffhersteller auch beim sozialen Engagement wichtig. Daher vergibt FUCHS erstmals zwei neugeschaffene Zusatzpreise in den Rubriken Innovation und Nachhaltigkeit. Über die Auszeichnung als "Projekt des Jahres - Nachhaltigkeit" kann sich die "Mannheimer Platte" freuen, die seit mehr als 20 Jahren bedürftigen Menschen eine warme Mahlzeit anbietet. Der Preis für das "Projekt des Jahres - Innovation" geht an die Arbeiterwohlfahrt Mannheim, die mit dem "Mannheimer Mieterführerschein" für Migranten ein Kurssystem in Modulen auf den Weg bringt, um die Chancen für benachteiligte Wohnungssuchende zu verbessern. Von den mehr als 60 eingegangenen Bewerbungen wurden 15 Preisträger von FUCHS ausgezeichnet. Mit einer Förderung von 5.000 Euro engagiert sich auch 2019 die Firma Willis Towers Watson, Versicherungsmakler von FUCHS, und unterstützt ein weiteres Projekt. Projekte und Preisträger 2019: * Mannheimer Mieterführerschein - Fit für die eigene Wohnung, Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mannheim e. V. (Projekt des Jahres - Innovation) * Essensfinanzierung, Mannheimer Platte e. V. (Projekt des Jahres - Nachhaltigkeit) * Renovierung der Jugendwohnung "Horst", CVJM Mannheim e. V. * Erreichen von Förderzielen durch Rückzugs- und Entspannungsräume "Freiraum", Freundeskreis der Eugen-Neter-Schule Mannheim e. V. * Junges Engagement Filsbach, Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e. V. * Soziales Lernen an der Maria-Montessori-Schule, Freundeskreis Lichtblick e. V. * Musikunterricht in St. Josef / Erneuerung der Ausstattung, Kinder- und Jugendheim St. Josef * Next Generation Hip Hop 2020, Förderverein Jugendhaus Schönau e. V. * Der begehbare Kleiderschank - Leih dir deine Klamotten, Freezone - Anlaufstelle für Straßenkinder * MAG1 Mannheim gegen Einsamkeit, MAG1 Mannheim gegen Einsamkeit e. V. * Vom Nebeneinanderleben zum Miteinanderleben "Wir Nachbarn" - Treffpunkt für Menschen ab 55 Jahren, DRK Kreisverband Mannheim e. V. * Gesund durch Tanz, Unsere Welt e. V. * Nachbarschaftsprojekt Rastenburger Straße, Evangelische Schönaugemeinde Mannheim * Selbsthilfegruppen fördern - Ehrenamt stärken, Regionale Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen in Mannheim * Der Wünschewagen - letzte Wünsche wagen, ASB Mannheim / Rhein-Neckar * Schlaue Ferien für Mannheimer Kinder, Gemeinnützige CLIMB GmbH (Preis von Willis Towers Watson) Die aufgezeichnete Live-Übertragung der Förderpreisverleihung sowie weitere Informationen zu den Preisträgern finden Sie unter: www.fuchs.com/fuchs-foerderpreis Mannheim, 25. Oktober 2019 FUCHS PETROLUB SE Public Relations Friesenheimer Str. 17 68169 Mannheim Tel. +49 621 3802-1104 tina.vogel@fuchs.com www.fuchs.com/gruppe Über FUCHS Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.500 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. FUCHS PETROLUB SE
Friesenheimer Str. 17
68169 Mannheim
Deutschland