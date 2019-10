Die ehemalige STARAMBA SE (ISIN: DE000A1K03W5) jetzt NEXR Technologies SE (ISIN: DE000A1K03W5) hat nicht mehr nur einen Mehrheitsaktionär, sondern sogar einen mit Kontrollmehrheit. Nachdem gerade umfirmeirt wurde die nächste Nachricht - weitreichender auf jeden Fall, ob kursbeeinflussender wird sich zeigen: Die Hevella Capital GmbH & Co. KGaA (indirekt mehrheitlich Herrn Rolf Elgeti zuzurechnen) mit Sitz in Potsdam hat mitgeteilt, dass sie am 25. Oktober 2019 einen Kaufvertrag über den Erwerb von Stück 612.223 Aktien der NEXR Technologies SE abgeschlossen hat. Sofern dieser Kauf vollzogen wird, ...

