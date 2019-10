As of October 29, 2019, following bond loans issued by Nordea Bank Abp on STO Structured Products will change trading lot. ISIN Name Short Name New Trading Lot -------------------------------------------------------------------------------- SE00069928 Fasträntebevis Index Europa High FRB INDEX EUHY2 9200,00 71 Yield2, FRB N -------------------------------------------------------------------------------- SE00079819 Fasträntebevis Index Europa High FRB INDEX EUHY3 9600,00 98 Yield3, FRB N -------------------------------------------------------------------------------- SE00095541 Fasträntebevis Index Europa High FRB INDEX EUHY4 9600,00 08 Yield4, FRB N -------------------------------------------------------------------------------- SE00059359 Kreditbevis Europa High Yield, Bevis NBF 25KEH A629 9000,00 70 25 -------------------------------------------------------------------------------- SE00069927 Kreditbevis Europa High Yield, Bevis NBF 35KEH B063 8933,00 23 35 -------------------------------------------------------------------------------- SE00062614 Kreditbevis Europa High Yield, Bevis NBF 30KEH A810 8933,00 34 30 -------------------------------------------------------------------------------- SE00062615 Kreditbevis Europa High Yield, Bevis NBF 31KEH A858 8933,00 41 31 -------------------------------------------------------------------------------- SE00062617 Kreditbevis Europa High Yield, Bevis NBF 32KEH A900 8933,00 31 32 -------------------------------------------------------------------------------- SE00062617 Fasträntebevis Index Europa High FRB INDEX EUHY 8933,00 64 Yield, FRB N -------------------------------------------------------------------------------- SE00062620 Kreditbevis Europa High Yield, Bevis NBF 29KEH A783 8933,00 36 29 -------------------------------------------------------------------------------- SE00062621 Kreditbevis Europa High Yield, Bevis NBF 27KEH A716 8933,00 35 27 -------------------------------------------------------------------------------- SE00069924 Kreditbevis Europa High Yield, Bevis NBF 34KEH A979 8933,00 42 34 -------------------------------------------------------------------------------- SE00069927 Kreditbevis Europa High Yield NBF 15KE B076 9111,00 56 Kupong, PB 15 -------------------------------------------------------------------------------- SE00059360 Räntebevis Index Europa High Yield RB INDEX EUHY4 8933,00 77 4, RB N -------------------------------------------------------------------------------- SE00113087 Fasträntebevis Index Europa High FRB INDEX EUHY5 9865,00 90 Yield, FRB N -------------------------------------------------------------------------------- SE00079819 Fasträntebevis Index USA High FRB INDEX 9400,00 80 Yield2, FRB USAHY2 N -------------------------------------------------------------------------------- SE00095541 Fasträntebevis Index USA High FRB INDEX 9500,00 16 Yield3, FRB USAHY3 N -------------------------------------------------------------------------------- SE00113088 Fasträntebevis Index USA High Yield, FRB INDEX 9796,00 08 FRB USAHY4 N -------------------------------------------------------------------------------- SE00069932 Fasträntebevis Index USA Investment FRB INDEX USIG 9920,00 18 Grade, FRB N -------------------------------------------------------------------------------- Please note that the order books will be flushed in connection with the trading lot change. For further information concerning the content of this exchange notice please contact Issuer Surveillance at telephone +46 (0)8 405 7050 or iss@nasdaq.com Nasdaq Stockholm AB