Zum Ende einer soliden Börsenwoche ist der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 auf den höchsten Stand seit Anfang 2018 geklettert. Allerdings betrug der Gewinn am Freitag am Ende lediglich 0,09 Prozent auf 3624,68 Punkte. Rückenwind erhielten die Kurse der europäischen Schwergewichte am Nachmittag von der Wall Street, wo der technologielastige Nasdaq 100 ein weiteres Rekordhoch erreichte.

Zuvor hatte der EuroStoxx 50 die längste Zeit im Minus gedümpelt. Analyst David Madden vom Broker CMC Markets begründete dies mit der Unschlüssigkeit von Aktienhändlern angesichts der endlosen "Brexit-Saga". Auch in der kommenden Woche, wenn es um die Frage von Neuwahlen zum britischen Parlament gehe, könnten Händler wieder in "politische Lähmung" verfallen, prognostizierte Madden.

Im Verlauf der Woche belief sich der Anstieg des EuroStoxx 50 auf 1,3 Prozent. Der französische Cac 40 legte am Freitag um 0,67 Prozent 5722,15 Zähler stärker zu, angetrieben von den Kursgewinnen der Schwergewichte Kering , Vinci und LVMH . Der britischen Leitindex FTSE 100 schloss dagegen 0,05 Prozent niedriger bei 7324,47 Punkten./bek/he

