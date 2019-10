FRANKFURT (Dow Jones)--Vor allem die Berichtssaison hat am Freitag für Bewegung in Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Im späten Geschäft brachten zuversichtliche Aussagen zum US-chinesischen Handelsstreit von der Wall Street her Auftrieb. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 12.895 Punkte . Keine nennenswerten Impulse kamen vom ifo-Geschäftsklima-Index, obwohl dieser unverändert ausfiel und damit besser als erwartet. Offen ist, um wie lange die EU den Austrittstermin Großbritanniens aus der EU erneut verschieben wird. Eine Entscheidung wird wohl erst Anfang nächster Woche fallen.

Bewegungen gaben es vor allem in der zweiten Reihe. Im TecDAX brachen United Internet und 1&1 Drillisch zweistellig ein, während es für Telefonica Deutschland um 5,2 Prozent nach oben ging. 1&1 Drillisch hat seine EBITDA-Prognose um 85 Millionen auf 690 Millionen Euro gesenkt, das schlug auch auf United Internet durch. Grund war, dass Telefonica Deutschland die Preise für bestimmte Leistungen für 1&1 Drillisch nicht reduzieren muss.

Rocket steigen bei Tele Columbus ein

Tele Columbus stiegen um 9,8 Prozent. Rocket Internet (minus 2,2 Prozent) ist mit 12,3 Prozent bei dem Kabelnetzbetreiber eingestiegen und will den Anteil weiter ausbauen.

MTU gaben 1,8 Prozent nach. Der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück, der Auftragsbestand hat sich allerdings sehr stark entwickelt. Die Citigroup schließt nicht aus, dass die Konsensschätzungen für den Umsatz gesenkt werden.

Henkel fielen um 1,5 Prozent. Ein überraschender Wechsel an der Unternehmensspitze könnte laut Händlern auf strategische Differenzen hindeuten und Jefferies bezweifelt, dass der Wechsel die richtige Antwort auf die Herausforderungen ist. Der bisherige CEO Hans Van Bylen wird Ende des Jahres den Konzern verlassen, Nachfolger wird Finanzvorstand Carsten Knobel.

Negative Nachrichten bei SGL Carbon reißen nicht ab

SGL Carbon sackten nach einer Gewinnwarnung um knapp 6 Prozent ab. Nachdem das Unternehmen erst im August gewarnt hatte, war dies ein weiterer Schock für die Anleger.

Cropenergies (minus 0,6 Prozent) reagierten nur kurz mit Aufschlägen auf eine erneute Prognoseanhebung. Im Handel hieß es dazu, dass diese nicht unerwartet gekommen sei. In der Folge hob auch Mehrheitsaktionär Südzucker die Prognose an, was die Aktie ebenfalls nicht beeindruckte. Nach schwachen Zahlen ging es indes für Washtec kräftiger um 9,8 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte am Vortag bereits eine Gewinnwarnung abgegeben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 59,8 (Vortag: 84,3) Millionen Aktien im Wert von rund 2,88 (Vortag: 3,77) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und 12 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.894,51 +0,17% +22,12% DAX-Future 12.891,00 +0,17% +22,05% XDAX 12.899,68 +0,24% +21,91% MDAX 26.240,57 -0,22% +21,55% TecDAX 2.814,25 -0,69% +14,86% SDAX 11.408,75 +0,19% +19,98% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,31 -33 ===

October 25, 2019 11:50 ET (15:50 GMT)

