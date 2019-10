Die Wiener Börse hat am Freitag mit minimalen Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,01 Prozent auf 3154,47 Punkte. Die im Tagesverlauf gemeldeten Konjunkturdaten wirkten sich nicht nachhaltig auf die Börsen aus. Veröffentlicht wurde am Freitag der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex und Daten zur Verbraucherstimmung in den USA. Auch wichtige Unternehmensnachrichten lagen kaum vor, entsprechend hielten sich die meisten Kursbewegungen in Wien in engen Bandbreiten.

Die beiden größten Gewinner waren Addiko (plus 1,98 Prozent) und Porr (plus 1,65 Prozent). Aktien der Post stiegen bei gutem Volumen um 1,39 Prozent. Die größten Verlierer waren Marinomed mit einem Minus von 2,56 Prozent. Bawag verloren bei höheren Umsätzen 1,95 Prozent.

S Immo befestigten sich nach Nachrichten leicht um 0,45 Prozent auf 22,10 Euro. Der Investor Ronny Pecik hat einem Bericht der "Presse" zufolge am Freitag einen Anteil von mehr als 10 Prozent an der Immobiliengesellschaft gekauft. Er soll damit der Immofinanz zuvorgekommen sein.

Wie die "Presse" unter Berufung auf gut informierte Kreise und vor offiziellen Bekanntgaben online berichtete, erfolgte der Erwerb gemeinsam mit dem Schweizer Investor Norbert Ketterer. Verkauft habe die Vienna Insurance Group . Von der VIG gab es auf APA-Anfrage keinen Kommentar.

Weiterhin im Fokus bleibt nun das Thema Brexit: In der Hoffnung auf vorgezogene Neuwahlen vertagte die britische Regierung die für Anfang November geplante Präsentation ihres Budgets. Das Budget werde nicht weiter vorangetrieben, "weil wir am 6. November das Parlament auflösen wollen", sagte Finanzminister Sajid Javid zur BBC. Er habe diese Entscheidung mit Premierminister Boris Johnson getroffen./mik/ste/APA/jha

ISIN AT0000999982

AXC0281 2019-10-25/18:22