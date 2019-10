ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem Rekordhoch bei 10.197 Punkten hat der schweizerische Aktienmarkt die Handelswoche am Freitag beendet. Deutlich nach oben gezogen wurde der Index von Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatte mitgeteilt, dass sich Unterhändler beider Seiten bei den Verhandlungen zum sogenannten Phase-eins-Deal näher gekommen sind. Daneben stand erneut die Berichtssaison im Blick der Anleger.

Der SMI gewann 0,9 Prozent. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 51,04 (zuvor: 53,99) Millionen Aktien.

Die beiden Luxuswerte Swatch und Richemont profitierten von guten Zahlen von Kering. Der französische Luxusgüterhersteller ist im dritten Quartal noch stärker gewachsen als von Analysten erwartet, auf organischer Basis stieg der Umsatz um 12 Prozent. Auch die wichtige Konzernmarke Gucci hat besser abgeschnitten als erwartet. Swatch verbesserten sich um 3,1 Prozent, für Richemont ging es um 1,8 Prozent aufwärts.

Lafargeholcim stiegen um 2,2 Prozent. Der Konzern hat im dritten Quartal trotz sinkender Umsätze operativ mehr verdient und seine Jahresprognose bestätigt. Die Analysten von Morgan Stanley erwarten, dass sich der positive Trend der ersten 9 Monate auch im vierten Quartal fortsetzt.

Das Index-Schwergewicht Nestle zeigte sich 0,6 Prozent fester.

Der Börsen-Debütant Softwareone verbuchte Aufschläge von 2,8 Prozent zum Eröffnungskurs und schloss bei 18,50 Franken. Der Kurs zu Handelsbeginn lag mit 18,00 Franken auf dem Niveau des Ausgabepreises, womit der Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen insgesamt mit 2,8 Milliarden Franken bewertet wurde.

Bei den Nebenwerten hat die Polyphor-Aktie an den Höhenflug vom Vortag angeknüpft. Die Aktie stieg um weitere 21,4 Prozent. Das Biopharma-Unternehmen hatte am Donnerstag zusammen mit der Universität Zürich in der Fachzeitschrift Nature die Entdeckung einer neuen Klasse von Antibiotika publiziert. Die Aktie sprang daraufhin um 44,6 Prozent nach oben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2019 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.