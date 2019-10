Im September hatte die EZB beschlossen, den Erwerb von Staatsanleihen wieder aufzunehmen. Damit will sie schon am kommenden Mittwoch beginnen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird mit dem Neustart ihrer Anleihenkäufe bereits am 30. Oktober beginnen. Die Transaktionen würden dann ab dem 1. November abgewickelt, teilten die Währungshüter am Freitag in Frankfurt auf ihrer Webseite mit. Die EZB hatte im September beschlossen, den vor allem in Deutschland umstrittenen ...

