BERLIN (Dow Jones)--Die Regierung wird die vom Koalitionsausschuss beschlossenen Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld zur Abfederung wirtschaftlicher Folgen der Coronavirus-Epidemie am Dienstag in einem Eilverfahren beschließen.

Der Kabinettsbeschlusses zur "Corona-bedingten" Kurzarbeit am Dienstag in einem beschleunigten Verfahren mit dem Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung sei Anlass für ein Pressestatement von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um 14 Uhr, gab das Bundesarbeitsministerium in einer Presseeinladung bekannt.

Der Kabinettsbeschluss erfolgt damit in einem Umlaufverfahren und nicht erst bei der regulären Sitzung des Kabinetts am Mittwoch. Er geht nun an den Bundestag.

March 10, 2020

