CropEnergies AG (WKN: A0LAUP) hebt heute erneut seine Umsatz- und Gewinnziele für das aktuelle Geschäftsjahr 2019/20 an. Insbesondere beim Gewinn gibt sich die Südzucker-Tochter markant zuversichtlicher und kalkuliert nun mit einem operativen Ergebnis zwischen 70 und 90 Millionen Euro, nachdem der Bioethanol-Produzent bislang von 50 bis 75 Millionen Euro ausging.

Als Grund führt CropEnergies die "gestiegenen Erlöse für Ethanol" als Folge einer "robusten Nachfrage nach klimaschonenden Alternativen zu fossilen Kraftstoffen in mehreren europäischen Ländern" an. An der Börse werden die positiven Nachrichten - für viele Anleger überraschend - leicht abverkauft. Das dürfte daran liegen, dass die Aktie mit einer Year-to-Date-Performance von +53% bereits glänzende Perspektiven eingepreist hat.

