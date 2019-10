Shanghai (ots/PRNewswire) - In einer Zeit der zunehmenden Unsicherheit im Handel wird das Hongqiao International Economic Forum - eine Plattform, die Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen während der China International Import Expo verbindet - das Verständnis füreinander verbessern und Lösungen für die Herausforderungen bieten, die angesichts einer nachlassenden globalen Wirtschaft zu erwarten sind.Auf dem diesjährigen Forum, das am 5. November stattfinden wird, werden die Herausforderungen der weltweiten wirtschaftlichen Entwicklung erörtert, indem Öffnung und Innovation in den Mittelpunkt gestellt werden.Rund 60 Experten aus aller Welt werden Vorträge halten und Meinungen mit den anderen Teilnehmern austauschen. Der WTO-Generaldirektor Roberto Azevêdo, der Präsident der Asian Infrastructure Investment Bank Jin Liqun sowie der Nobelpreisträger Sir Christopher Pissarides haben ihre Teilnahme am Forum bestätigt.Das Forum wird mit einer Eröffnungsfeier am Morgen eingeläutet und im Anschluss folgen fünf parallel stattfindende Sitzungen. Das Thema des Forums ist "Öffnung und Innovation für eine Win-win-Kooperation" und die fünf parallelen Sitzungen beschäftigen sich mit den Bereichen "Öffnung, Regulierung und Geschäftsumfeld", "Künstliche Intelligenz und innovative Entwicklung", "Reform der WTO und Freihandelsabkommen", "E-Commerce im digitalen Zeitalter" und "Chinas Entwicklung über 70 Jahre und der Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit".Das Forum bietet eine hochkarätige Dialogplattform für die politischen, geschäftlichen und akademischen Kreise weltweit, um Vorschläge zur Verbesserung und Transformation der globalen Wirtschaftssteuerungssysteme zu erarbeiten und um die sogenannte "Hongqiao-Weisheit" für eine gesunde Wirtschaftsentwicklung in der Welt voranzubringen.In diesem Jahr wird beim Hongqiao International Economic Forum ein neuartiges Mitgliedschaftssystem eingeführt, das vier Stufen umfasst: Diamant, Platin, Gold und Silber.Die Mitgliedsunternehmen des Forums können verschiedene Berechtigungen gemäß der unterschiedlichen Kategorien genießen. Viele einheimische und globale Unternehmen haben sich für Mitgliedschaften auf verschiedenen Stufen angemeldet.Zu den Anwärtern gehören multinationale Konzerne, Staatsunternehmen und viele Privatunternehmen, die aus den Branchen Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen, Transport, Informationstechnologie, Finanzen und anderen Sektoren kommen.Pressekontakt:Liu Xiang1014734924@qq.com+86-20-8926-8255Original-Content von: China International Import Expo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129192/4414842