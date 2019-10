Regulatory News:

Disclosure of shares repurchases from 18 October to 24 October 2019 Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per

day (number of shares) Weighted average

price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/10/2019 FR0013230612 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/10/2019 FR0013230612 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/10/2019 FR0013230612 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/10/2019 FR0013230612 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/10/2019 FR0013230612 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/10/2019 FR0013230612 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/10/2019 FR0013230612 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/10/2019 FR0013230612 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/10/2019 FR0013230612 2.251 22,3976 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/10/2019 FR0013230612 124 22,3000 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/10/2019 FR0013230612 221 22,3000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/10/2019 FR0013230612 TRQX TOTAL 2.596 22,3846

Disclosure of shares repurchases from 11 October to 17 October 2019 Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day (number of shares) Weighted average price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/10/2019 FR0013230612 2.855 21,9902 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/10/2019 FR0013230612 161 21,7770 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 14/10/2019 FR0013230612 2.176 22,0000 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 14/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 14/10/2019 FR0013230612 250 21,9376 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 14/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/10/2019 FR0013230612 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/10/2019 FR0013230612 50 22,0000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/10/2019 FR0013230612 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/10/2019 FR0013230612 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/10/2019 FR0013230612 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/10/2019 FR0013230612 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/10/2019 FR0013230612 TRQX TOTAL 5.492 21,9855

Disclosure of shares repurchases from 4 October to 10 October 2019 Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day (number of shares) Weighted average price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/10/2019 FR0013230612 2.821 21,1812 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/10/2019 FR0013230612 223 21,1000 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/10/2019 FR0013230612 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 07/10/2019 FR0013230612 679 21,5000 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 07/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 07/10/2019 FR0013230612 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 07/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/10/2019 FR0013230612 1.033 21,4457 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/10/2019 FR0013230612 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/10/2019 FR0013230612 2.780 21,6653 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/10/2019 FR0013230612 103 21,6000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/10/2019 FR0013230612 9.552 21,6091 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/10/2019 FR0013230612 80 21,7000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/10/2019 FR0013230612 TRQX TOTAL 17.271 21,5280

Disclosure of shares repurchases from 27 September to 3 October 2019 Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day (number of shares) Weighted average price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/09/2019 FR0013230612 2.716 20,7097 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/09/2019 FR0013230612 163 20,5000 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/09/2019 FR0013230612 970 20,6000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/09/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/09/2019 FR0013230612 17.439 20,4327 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/09/2019 FR0013230612 1.750 20,4937 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/09/2019 FR0013230612 631 20,5170 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/09/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/10/2019 FR0013230612 2.920 20,4343 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/10/2019 FR0013230612 172 20,3000 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/10/2019 FR0013230612 681 20,4000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/10/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/10/2019 FR0013230612 2.967 20,6823 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/10/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/10/2019 FR0013230612 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/10/2019 FR0013230612 198 20,7187 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/10/2019 FR0013230612 2.895 20,9159 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/10/2019 FR0013230612 2.121 20,9211 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/10/2019 FR0013230612 1.025 20,8802 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/10/2019 FR0013230612 TRQX TOTAL 36.648 20,56

Disclosure of shares repurchases from 20 September to 26 September 2019 Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day (number of shares) Weighted average price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/09/2019 FR0013230612 1.951 20,2324 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/09/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/09/2019 FR0013230612 325 20,0000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/09/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/09/2019 FR0013230612 1.994 21,5054 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/09/2019 FR0013230612 486 21,2516 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/09/2019 FR0013230612 883 21,3689 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/09/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/09/2019 FR0013230612 2.450 21,1412 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/09/2019 FR0013230612 1.800 21,1828 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/09/2019 FR0013230612 900 21,1413 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/09/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 25/09/2019 FR0013230612 2.400 20,8686 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 25/09/2019 FR0013230612 1.800 20,7631 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 25/09/2019 FR0013230612 900 20,8780 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 25/09/2019 FR0013230612 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/09/2019 FR0013230612 12.500 20,8581 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/09/2019 FR0013230612 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/09/2019 FR0013230612 377 20,8000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 26/09/2019 FR0013230612 TRQX TOTAL 28.766 20,92

