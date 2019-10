PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich dürfen E-Tretroller und ähnliche Verkehrsmittel nicht mehr schneller als 25 Stundenkilometer fahren. Für Kinder unter 12 Jahren sind die motorisierten Roller tabu. Das sieht eine Änderung der französischen Straßenverkehrsordnung vor, die nun erstmals einen Rahmen schafft für die "Trottinettes", wie die Roller im Land heißen.

Die Roller waren wegen Unfällen und Beschwerden von Fußgängern in die Kritik geraten. Allein in der französischen Hauptstadt sind nach früheren Angaben der Kommune rund 20 000 "Trottinettes" unterwegs. Die neuen Regeln gelten vom Samstag an.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte mehrfach auf einen neuen gesetzlichen Rahmen gepocht, um die Nutzung von umstrittenen E-Tretrollern besser zu regeln. Die Sozialistin handelte bereits und erließ Regeln für die Millionenmetropole. So werden vorschriftswidrig abgestellte E-Tretroller als Sperrmüll betrachtet und entfernt.

Die geänderte Straßenverkehrsordnung verbietet das Fahren auf Gehwegen. Auf einem E-Roller darf nur noch ein Fahrer unterwegs sein. Falls die Regeln nicht eingehalten werden, drohen Strafgelder./cb/pog/DP/he

