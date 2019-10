Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta024/25.10.2019/20:05) - S IMMO wurde heute von Ronny Pecik, Norbert Ketterer, der Erste Asset Management GmbH und dem Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group in Beteiligungsmeldungen gem §§ 130 bis 134 BörseG wie folgt informiert:



Die von Ronny Pecik und Norbert Ketterer kontrollierte HAMAMELIS GmbH & Co KG hat als Käuferin am 25.10.2019 eine Vereinbarung über den Erwerb von 6.644.312 Aktien der S IMMO AG (rund 9,93 % des Grundkapitals) abgeschlossen. Das Closingdatum ist spätestens für den 29.11.2019 in Aussicht gestellt. Für die ebenfalls von Ronny Pecik und Norbert Ketterer kontrollierte ETAMIN GmbH & Co KG wurde ein weiterer, direkter Stimmrechtsanteil von 0,20 % an der S IMMO AG gemeldet. Die ETAMIN GmbH & Co KG ist die einzige Kommanditistin der HAMAMELIS Gmbh & Co KG. Die Kommanditistin hat weitreichende Mitspracherechte. Norbert Ketterer ist mit 50 % am Kommanditkapital der ETAMIN GmbH & Co KG beteiligt. Die weiteren 50 % am Kommanditkapital der ETAMIN GmbH & Co KG werden von Ronny Pecik gehalten.



Die kaufgegenständlichen 6.644.312 Aktien der S IMMO AG werden in Spezialfonds gehalten, die von der Erste Asset Management GmbH als Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Die Fondsanteile an diesen Spezialfonds werden von Konzerngesellschaften der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe gehalten, wobei zur Ausübung der mit den oben erwähnten Aktien verbundenen Stimmrechte ausschließlich die Erste Asset Management GmbH berechtigt ist.



Aussender: S IMMO AG



ISIN(s): AT0000652250 (Aktie)



