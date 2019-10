FRANKFURT (Dow Jones)--S&P hat das langfristige Rating für Griechenland auf BB- von B+ nach oben genommen mit einem positiven Ausblick. Die kurzfristige Einstufung wurde mit B bestätigt.

Die Analysten erwarten, dass das Wirtschaftswachstum in Griechenland 2019 bis 2022 durchschnittlich 2,5 Prozent betragen dürfte, was vor allem auf die Erholung der Inlandsnachfrage zurückzuführen sei. In diesem Jahr seien die verbleibenden Kapitalkontrollen ohne nachteilige Auswirkungen abgeschafft worden und die Haushaltsrisiken hätten sich verringert.

Der positive Ausblick deute darauf hin, dass die Analysten ihr Rating für Griechenland innerhalb der kommenden zwölf Monate anheben könnten, wenn die Regierung weiterhin Strukturreformen durchführe, das Wachstumspotenzial der Wirtschaft stärke und die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen erhöhe.

