Wochenrückblick KW 43: Daimler, BASF & Co sorgen für gute Stimmung, DAX nimmt 13.000-Punkte-Marke ins Visier

Die Zahlen zum dritten Quartal 2019 sind alles andere als berauschend. Allerdings schaffen es Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks die zurückgeschraubten Erwartungen der Analysten in vielen Fällen zu schlagen, was die Aktienmärkte derzeit antreibt. DAX-Anleger freut es besonders. Nun gerät der Kampf um die 13.000-Punkte-Marke wieder in den Fokus.

Deutschland

Die Lufthansa-Aktie gehört im laufenden Börsenjahr zu den schwächsten DAX-Werten. Nach neuen Monaten lag das Kursminus bei rund einem Viertel. In den vergangenen Wochen hat das Papier jedoch eine Erholungsrallye gestartet. Dafür haben nicht nur die verbesserten Marktbedingungen infolge einer Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA gesorgt. Mehr dazu hier.

SAP wächst nicht nur stark, Europas größter Softwarekonzern legt nun auch einen stärkeren Fokus auf die Gewinne. Ein idealer Start für das neue Führungsduo. Das heißt jedoch nicht, dass die neuen Co-CEOs Jennifer Morgan und Christian Klein eine ruhige Zeit erleben dürften. Mehr dazu hier.

