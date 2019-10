von Bernhard Bomke, €uro am SonntagDer Berliner Mietendeckel für Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, nimmt weiter Gestalt an. Nachdem der Senat aus SPD, Grünen und Linkspartei am Dienstag das Gesetz dazu beschlossen hat, zeichnet sich ab, dass der Deckel spätestens im Februar 2020 in Kraft tritt. Der Deutsche Mieterbund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...