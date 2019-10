Der Vorarlberger Energiekonzern Illwerke/VKW hat am Freitag im Brandnertal das Kleinwasserkraftwerk Alvierbach offiziell in Betrieb genommen. In das Kraftwerk wurden 8,2 Mio. Euro investiert, mit einem Regelarbeitsvermögen von bis zu 8,5 Gigawattstunden deckt es den Energiebedarf von in etwa 1.700 Haushalten. Die Bauzeit erstreckte sich auf rund eineinhalb Jahre.Das Kleinwasserkraftwerk Alvierbach ...

