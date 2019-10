Hamburg (ots) - Der frühere Staatsminister Dr. Fritz Jaeckel vertritt das Land Sachsen künftig nicht mehr im Fernsehrat des ZDF, da er ab Dezember 2019 dem Verwaltungsrat des Westdeutschen Rundfunks angehören wird. Das berichtet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de) in seiner aktuellen Ausgabe. Er werde sich am 13. Dezember bei der Sitzung des ZDF-Fernsehrates in Magdeburg verabschieden und drei Tage später an der konstituierenden Sitzung des WDR-Rundfunkrates teilnehmen, erklärte Jaeckel. Der Aufseher eines Senders könne laut ZDF-Staatsvertrag nicht gleichzeitig für eine andere Rundfunkanstalt tätig sein, schreibt 'new business'.



Der 56-jährige Jaeckel wurde vom Rundfunkrat des WDR in den Verwaltungsrat des größten ARD-Senders gewählt. Hauptberuflich ist der Jurist Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen in Münster.



