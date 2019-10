Wer nur sporadisch auf die Kurse der beliebtesten Kryptowährungen schaut, dürfte sich am Samstag die Augen gerieben haben. In der Nacht standen zweitweise über 10.000 Dollar auf der Tafel, nachdem der Bitcoin bis Freitag eher mit der 7000 liebäugelte. In der Spitze legte der Bitcoin bis zu 38 Prozent zu. Der Hauptgrund dürfte in China ...

