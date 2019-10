In der abgelaufenen Handelswoche lief der Ölpreis insgesamt aufwärts. Im Wochenvergleich legte die Ölsorte Brent von 59,29 Dollar auf 61,96 Dollar und damit rund 4,5 % zu.Überraschender Rückgang der US-LagerbeständeDies war im Wesentlichen den überraschenden Zahlen über die inländischen wöchentlichen Öllagerbestände der USA geschuldet, die die U.S. Energy Information Administration bekannt gab. Diese gingen anders als erwartet um 1,7 Mio. Barrel zurück, anstatt um 2,2 Mio. Barrel anzusteigen. Dies war der erste Rückgang in sechs Wochen.Zudem verringerten sich auch die Sorgen einer zu stark sinkenden Nachfrage, nachdem es optimistische Äußerungen aus dem Weißen Haus über eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China gegeben hatte.

