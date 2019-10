So ein Comeback haben wohl nur die wenigsten dem E-Auto-Primus zugetraut: Dank gänzender Quartalszahlen, die positive Entwicklungen im Tesla-Konzern widerspiegeln (wir berichteten), katapultierten Anleger die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) am Donnerstag und Freitag von 254,68 auf 328,13 US-Dollar - ein Plus von 28,84%.

Apropos zugetraut: Viele Shortseller dürften bei dem Zahlenwerk ins Schwitzen gekommen sein, dann ihre Position eingedeckt und so die Kursrallye zusätzlich befeuert haben. Im Rahmen des Quartalsberichts beziehungsweise der Aussagen des Managements gab es einige Punkte, die Investoren richtig gefallen haben. Der wohl wichtigste: Ab sofort möchte Tesla Cash Flow-positiv sein, sich also unabhängig von Kapitalspritzen oder Fremdfinanzierungen selbst finanzieren können.

Produktionsstechnisch läuft es glatt bei Tesla: Mit circa 96.000 im dritten Quartal produzierten und rund 97.000 ausgelieferten Autos schreibt das Unternehmen Rekordzahlen.

Tesla erzielte ...

