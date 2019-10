Die Tencent Holdings Limited (kurz "Tencent") hat offensichtlich ein Interesse am finnischen Unternehmen Supercell. Wer oder was ist Supercell? Tencent erläutert - das ist demnach sinngemäß ein Entwickler von Spielen für Tablets und Smartphones, und zwar sowohl für Geräte, die mit iOS (Apple) als auch mit Googles Android-Betriebssystemen arbeiten. Seit der Gründung im Jahr 2010 habe Supercell bereits fünf größere Spiele veröffentlicht ("Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach and Hay ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...