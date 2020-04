Was machen viele gerade junge Leute wenn sie zu hause bleiben müssen wegen Corona? Richtig sie spielen mehr Computer und Konsolenspiele. Gaming war aber auch so in Megatrend der letzten Jahre, der von der jungen Generation aber auch immer mehr guten Internetverbindungen und Smartphones profitiert hat. Für Profitabilitätssteigerungen sorgte auch, dass PC-Spiele immer weniger teuer physisch über Läden vertrieben werden, sondern direkt online, was bei gleichen Preisen natürlich die Profitabilität der Branche erhöht. Außerdem ist Gaming inzwischen größer als der Filmsektor und die Eintrittsbarrieren sind im nicht Mobile Bereich gestiegen was auch zu einer zunehmenden Sektorkonzentration geführt hat. 10 Aktienideen […] ...

