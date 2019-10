Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Hengtong CABLESCOM trat kürzlich dem "POR TI" Program bei, das um ein komplettes Program of Sensitization and Training on Healthy Habits in Kooperation mit der Fundación Ibercaja und dem Hospital Quirón Salud herum organisiert wird.Das Program dauert 9 Monate. Hierzu werden berühmte Experten aus verschiedenen Bereichen eingeladen, um die Mitarbeiter des Unternehmens in drei Bereichen gesunder Lebensmittel, geistiger und körperlicher Gesundheit zu schulen.Die Personalleiterin Frau Isabel Banzo, vertrat Hengtong CABLESCOM beim "POR TI"-Program am Freitag, den 18. Oktober. Wir teilen das Program mit weiteren lokalen Unternehmen: Grupo Sesé, Libelium, Pastas Romero und Podoactiva. Die Unternehmen wählen unter ihren Beschäftigten eine 9-köpfige Gruppe an Freiwilligen aus, die während des Jahres an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, Informationen und Beratung sowie adäquate Schulungen erhalten, um gesunde Gewohnheiten in ihren Alltag zu integrieren und diese mit anderen Kollegen zu teilen. Auf diese Weise wird die Annahme gesunder Gewohnheiten quer verlaufend und von den Mitarbeitern selbst in das Unternehmen integriert.José Luis Rodrigo Escrig, der Leiter der Ibercaja Fundation betonte, dass es sich hierbei um einen "Innovations"-Plan handle, der Auswirkungen auf die Entwicklung der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen haben werde und außerdem die Verbindung zwischen unternehmen mit denselben Zielen fördere und außerdem "die Arbeitsbedingungen verbessern und das Bewusstsein der Arbeitnehmer für Zugehörigkeit und Engagement fördern werde".Informationen zu HengtongDie Hengtong Group ist ein internationales Unternehmen mit einem breiten Spektrum an Know-how, das die Bereiche Glasfaser, Energie, Marine- und Offshore-Kabel, schlüsselfertige EPÜ-Leistungen und -Wartung sowie das Internet of Things, Big Data und E-Commerce, aufstrebende Materialien und neue Energien beinhaltet.Hengtong verfügt über 70 hundertprozentige Unternehmen und Holdingunternehmen (von denen 3 an den Börsen von Schanghai, Hong Kong und Indonesien gelistet sind) sowie 10 Produktionswerke in Europa, Südamerika, Südafrika, im Süden Asiens und in Südostasien. Wir betreiben Vertriebsbüros in über 30 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt und liefern unsere Produkte in über 130 Länder.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.hengtonggroup.com/en/Pressekontakt:Hui Yuanyuanh@htgd.com.cn+86-15852391319Original-Content von: Hengtong Optic-Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128025/4415060