Tausendsassa Elon Musk (CEO von Tesla und SpaceX) bastelt an seinem Starlink Satelliten-Internet. 60 Satelliten sind bereits in der Umlaufbahn und er besitzt die Genehmigung weitere 12.000 Satelliten loszuschicken. Mit weiteren 30.000 will er weltweit für Internetempfang sorgen und das bis spätestens 2030. Die Idee ist zwar nicht neu, aber die Satelliten von Musk sind rund 60mal näher an der Erdoberfläche als die der Konkurrenten. Tesla hat übrigens gerade einen neuen Auslieferungsrekord ...

Den vollständigen Artikel lesen ...