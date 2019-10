Das Finale des Aktienturniers steht fest: https://boerse-social.com/tournament FACC hat sich in der oberen Hälfte gegen EVN durchgesetzt und Palfinger unten gegen Porr. Beide Duelle verliefen spannend und wurden erst am Freitag entschieden. Wer den Wanderpokal holen wird, wird sich nun an den beiden Handelstagen Montag und Dienstag entscheiden. Die Performance von Freitag Schluss bis Dienstag Schluss zählt. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.10.)

