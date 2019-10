In den letzten 30 Tagen hat sich der breite Kurssturz in der Marihuana-Branche nochmals beschleunigt. Die Marktkapitalisierungen einiger der großen Akteure aus dieser Industrie sind in diesem Zeitraum heftig gefallen. Die nächste Welle der Legalisierung in Kanada (aka Cannabis 2.0), die den Verkauf cannabishaltiger Getränke, Esswaren und Vapes umfasst und Mitte Dezember an den Start geht, könnte jedoch für die gesamte Branche einen Umkehrpunkt darstellen. Die kanadischen Organigram Holdings (WKN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...