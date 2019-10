Autoaktien sind wenig gefragt, wenn die Leute sich Sorgen um die Wirtschaft machen, so wie jetzt gerade. Die meisten Investoren wissen, dass Autoverkäufe zyklisch sind und mit dem Vertrauen der Verbraucher in die Wirtschaft steigen und fallen. Die Gewinne und die Aktien der Autobauer tun es ihnen gleich. Doch viele Investoren wissen genauso, dass man gute Schnäppchen machen kann, wenn man sich in ungeliebten Sektoren umsieht, so wie jetzt die Autobranche. Daher werden wir uns nun zwei globale Giganten, ...

