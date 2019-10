* Trendwende nach oben zeichnet sich ab* Bei Gold hat die Hausse längst begonnen* Nächste Aufwärtswelle der Goldminenaktien steht kurz bevor* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Zu viele Vorschriften - sogar für erfahrene Bürokraten

Liebe Leser,



die Rohstoffpreise sind in den vergangenen Jahren drastisch gefallen. Beispielsweise fiel der CRB-Rohstoffindex von seinem Hoch des Jahres 2008 um 67%. Noch härter hat es die Untergruppe der Agrarrohstoffe getroffen. Bei ihnen beträgt der Kursrückgang 73%. Damit sind sie heute billiger als vor 20 Jahren. Teilweise kosten sie sogar weniger als in den 1970er Jahren - trotz des weltweiten Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums, das seither stattgefunden hat.



Kursrückgänge dieser Größenordnung machen mich als Anleger sehr hellhörig und lassen mich sorgfältig nach Anzeichen einer Trendwende Ausschau halten. Schließlich werden Rohstoffe aller Art auch weiterhin in zunehmendem Maße benötigt. Gemeinsam mit Arbeit, Land und Kapital sind und bleiben sie die Basis allen Wirtschaftens.

