Der Pionier der Grafikprozessoren NVIDIA (WKN:918422) war letzte Woche auf dem Mobile World Congress (MWC) in Los Angeles. NVIDIA ist zwar kein Fremder bei den mobilen Technologien - das Unternehmen ist am bekanntesten für seine GPUs in Videospielkonsolen und autonome Fahrzeugfunktionen -, aber dieses Jahr erreichte man hier einen neuen Stellenwert. Als der MWC eröffnet wurde, machte CEO Jensen Huang eine Reihe von Ankündigungen, die von neuen Unternehmenspartnerschaften über 5G-Mobilfunknetze bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...