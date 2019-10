Nach einer beeindruckenden Kursrallye wird die Luft am deutschen Aktienmarkt nun dünner. In der letzten Oktober-Woche könnte es mit weiteren Kursaufschlägen schwierig werden, da viele technische Indikatoren eine überkaufte Lage zeigen. Es bleibt abzuwarten, ob der Deutsche Aktienindex DAX möglichen weiteren schwachen Konjunkturnachrichten ebenso trotzt wie in den vergangenen Wochen. Ein Wochenausblick auf die wichtigsten Faktoren. Der DAX schloss eine starke Woche am Freitag mit einem knappen Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...