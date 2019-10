Von Doug Cameron

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing hat den ehemaligen Militärchef der US Marine in sein Board gewählt, um die Sicherheitsaufsicht bei dem Flugzeughersteller zu verbessern. Der pensionierte Marineadmiral John Richardson war im August als Chef der Marine-Operationen zurückgetreten, wobei er in der Endphase seiner Karriere bei der Marine vor allem mit Sicherheitsaspekten, Ausbildung und Einsatzbereitschaft befasst war, nachdem bei zwei Kollisionen auf See 17 Matrosen ums Leben gekommen waren.

Boeing hatte erst kürzlich seine Regeln geändert, um sicherheitsrelevante Erfahrungen zu einem Kriterium für die Auswahl zukünftiger Boardmitglieder zu machen. Hintergrund ist die Krise um das weiter vom Flugbetrieb ausgeschlossene Modell 737 MAX, nachdem zwei Maschinen dieses Typs abgestürzt waren.

