Nach dem Erfolg und der großen Aufmerksamkeit für die Reisedokumentation "Mit 80 Jahren um die Welt" beauftragt das ZDF die Produktion einer dritten Staffel des Formats.Dr. Oliver Heidemann, Leiter der Hauptredaktion Show im ZDF: "Die große emotionale Reise geht weiter. Auch 2020 wird Steven Gätjen mit sechs Seniorinnen und Senioren wieder die Welt erkunden. Es freut mich sehr, dass das Publikum dieses besondere Format so positiv angenommen hat. 'Mit 80 Jahren um die Welt' verlässt sich ganz auf die starken Protagonisten und ist ein warmherziger Gegenpart zur oft überhitzten Welt um uns herum."In "Mit 80 Jahren um die Welt" unternehmen sechs Senioren, begleitet von Steven Gätjen, die Reise ihres Lebens. Zusammen entdeckten sie fremde Länder und Kulturen - und in jeder Folge erfüllt sich für einen von ihnen auch ein persönlicher Traum.Ab sofort sind Bewerbungen willkommen. Interessierte, die um die 80 Jahre alt und noch nicht viel gereist sind, die neugierig sind und sich fit fühlen für eine Reise um die Welt, können sich unter Angabe ihres Namens und ihrer Telefonnummer an folgende E-Mail-Adresse wenden: weltreise@talpa-germanyt.tv. Produziert wird das Format von Talpa Germany.