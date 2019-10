Nichts scheint den Aktienmarkt derzeit bremsen zu können. Was häufig als "die Hausse nährt die Hausse" beschrieben wird, zeigt eine Phase, in der immer mehr Anleger in den Markt drängen und Aktien kaufen, weil das die anderen auch so machen. Dies führt zu steigenden Indizes, positiver Berichterstattung und noch mehr Interesse an Aktien. Der DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...